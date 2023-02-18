Какие подержанные автомобили можно купить в Беларуси за $5000 18.02.2023, 22:17

Не старше десяти лет.

Автомобиль хоть и не роскошь, но купить новую машину по карману далеко не каждому белорусу. Один из доступных вариантов — бэушки. Они тоже бывают разных ценовых категорий. «Зеркало» посмотрело, какие авто можно купить с рук стоимостью около 5000 тысяч долларов. Но с условием: они должны быть не старше десяти лет.

Среди предложений по «свежим» бэушкам до 5000 долларов хватает Geely и Lada. К примеру, Geely SC7 2016 года выпуска продают в Мостах за 13 991 рубль или 5000 долларов. Это авто с бензиновым двигателем объемом 1,8 литра пробежало 243 000 км. Продавец указал в объявлении, что авто в хорошем состоянии, подвеска и КПП без проблем, двигатель супер. все тормоза и ручник новые, заменены некоторые узлы.

Фото: cars.av.by

В Могилеве продают Lada Granta I того же года выпуска. Авто с пробегом 78 751 км. В нем механическая коробка передач, установлено газовое оборудование. В авто новый аккумулятор и шины, а салон не прокуренный. Цена — 13 963 рубля или 4990 долларов.

Фото: cars.av.by

Китайский автомобиль Brilliance H230 2015 года выпуска продают в Минске. Машина с пробегом 130 000 км, двигатель 1,5 литра на бензине, АКПП.

Продавец сообщил, на порогах, лонжеронах, днище была сделана двойная антикорозийная обработка и проблем с ними нет, зато есть вопросы по аркам и дверям. Сообщается, что 90% запчастей подходит от Toyota.

Фото: cars.av.by

Renault Logan I 2015 года выпуска продается в Гродно. Авто с пробегом 165 600 км, оборудовано двигателем 1,4 литра (бензин), МКПП, установлено газовое оборудование.

Продавец сообщил, что автомобиль никаких вложений не требует. Мотор заводится и работает как на бензине, так и на газу. Имеется действующий техосмотр.

Авто стоит 15 362 рублей или 5490 долларов.

Фото: cars.av.by

В Борисове выставили на продажу внедорожник Chevrolet Niva I 2014 года выпуска. Автомобиль выпущен в 2014 году, с МКПП, двигателем 1,7 л, работающем на бензине. Пробег машины 78 000 км.

Хозяин сообщил, что авто покупался новым в декабре 2014 года и владел ею один человек. Первое время машину обслуживали у дилера. Сразу была сделана обработка внутренних полостей. В авто нужно заменить рулевые наконечники, еще есть нюансы по кузову.

Фото: cars.av.by

Машина продается за 14 270 рублей или 5100 долларов. Возможен минимальный торг.

Peugeot 408 I, выпущенный в 2013 году, продается в Минске. Седан с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, АКПП, пробег — 145 000 км.

В авто есть климат-контроль, рабочий кондиционер, обогрев передних сидений. Есть и проблемы: по кузову сколы, трещина на лобовом стекле, а после того, как машина заведется, появляется ошибка и машина «начинает троить».

Фото: cars.av.by

Машину продают за 14 550 рублей или 5200 долларов.

В Червене выставили на продажу УАЗ Патриот 2013 года выпуска. Внедорожник с бензиновым двигателем 2,7 литра, МКПП, «пробежал» 200 000 км.

В объявлении сообщается, что автомобиль покупали в салоне, находился он в одних руках. Установлена новые тормозная система, радиатор, генератор, свечи. Не работает спидометр.

Продается авто за 13 431 рублей или 4800 долларов. Возможен торг.

Фото: cars.av.by

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