«Белшине» нужно 857 лет для выхода из кризиса 1 Артем Черников

19.02.2023, 13:47

2,092

Случилось то, о чем рабочие предупреждали директоров.

Недавно ОАО «Белшина» попала в новостные заголовки после того, как Лукашенко посадил своего же холуя в СИЗО. Директор предприятия Андрей Бунаков якобы заключил контракт с российскими партнерами на продажу крупногабаритных шин ниже себестоимости, хотя с российского рынка ушли западные конкуренты и цены на эту продукцию начали расти. Но есть вероятность, что таким образом Бунаков хотел спасти крайне убыточное предприятие от заполненных складов и хоть как-то запустить рабочий процесс.

Предприятие начало испытывать трудности еще в 2015 году, а к 2017 году чистый убыток «Белшины» вырос без малого в 65 раз до 274,17 млн BYN. Дальше эту ситуацию выровнять стало практически невозможным. По итогам 2019 года рабочие встретили 2020 год переводом на сокращенный рабочий день – с оплатой 2/3 оклада. Причиной стала нехватка оборотных средств и кредитная нагрузка. Последний доступный годовой отчет предприятия за 2020 год показал убытки размером 191,65 млн рублей. По мнению аналитиков, нужно 857 лет направлять всю заработанную прибыль на погашение долгов, чтобы выйти «в ноль».

Несмотря на то, что Лукашенко заявляет об открытом российском рынке для белорусского предприятия производства шин, при тех же ценах сложно продавать объемы, способные принести прибыль. Да, действительно из России ушли такие именитые производители шин, как Continental, Michelin, Bridgestone, Yokohama, Pirelli. Но есть также и российские производители шин, чья продукция дешевле белорусской, и нет смысла тратить средства на логистику.

На российском рынке продолжают работать два крупных российских производителя – Ярославский шинный завод и ПАО «Нижнекамскшина» (входит в ПАО «Татнефть»). Кроме того, есть небольшие компании в других регионах – Алтайский шинный комбинат «Нортек», АО «Волтайр-Пром».

На продажу белорусских шин в Россию влияет также и сырье. В 2021 году возникли точечные проблемы с европейскими компонентами, которые пришлось искать в других странах. Сейчас же основное сырье поставляется из России (техуглерод и синтетические каучуки) и Юго-Восточной Азии (натуральный каучук). Только 30% компонентов белорусские, поэтому с данными позициями проще: с БМЗ идет металлокорд, а с «Гродно Азота» — волокна.

Доставка российского сырья на белорусское предприятие, изготовление шины и обратная доставка в Россию более затратное мероприятие, чем привезти на завод в России. Целый концерн ПАО «Нижнекамскнефтехим» занимается и каучуками, и производством шин. Следствие: для конкурентоспособности в дело входит старый добрый демпинг, за что и посадили директора Белшины.

Очевидно, что завод с высокими долгами и крайне длительным сроком их погашения нуждался в поставках в Европу и Украину. Это крайне важно для любого предприятия, во-первых, для получения валюты. Но жесткие репрессии против белорусского народа, а также соучастие в преступной войне против Украины со стороны Лукашенко, не оставили шансов на развитие практически всех предприятий в Беларуси. Теперь виноватыми становятся все. Даже назначенные им же на посты директоров «ябатьки». Долговая яма режима в целом становится все глубже, сбыта становится все меньше, а профессионалы продолжают уезжать из страны - результат правления диктатора. Собственно говоря, рабочие активисты после репрессий 2020 года обращались к директорам и предупреждали, что они будут следующими. Так и случилось.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.