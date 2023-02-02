У российского певца Николаева случился второй инфаркт 3 2.02.2023, 11:47

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Игорь Николаев

Артиста готовят к серьезной операции.

Несмотря на то, что российский певец Игорь Николаев опроверг свое тяжелое состояние после инфаркта, российские СМИ выдали новые подробности о состоянии артиста, и они оказались не столь оптимистичными.

Так, стало известно, что Николаев перенес второй инфаркт. Ему также провели коронарографию и стентирование, сообщает 5-tv.ru. Процесс предполагает операцию. Артисту установили специальный каркас, который обеспечивает расширение участка органа, суженного патологическим процессом.

Оказалось, что этот инфаркт не первый, а второй. Первый случился у артиста в прошлом году.

СМИ предполагают, что социальные сети с оптимистичными сообщениями ведет кто-то вместо самого исполнителя.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера стало известно, что российский певец и композитор Игорь Николаев, который в свое время был женат на украинской певице Наташе Королевой, поддерживающей террористическую Россию, попал в больницу с инфарктом.

Сначала информация появилась в Телеграмм-каналах, потом оказалось, что артисту таки подтвердили диагноз.

По сообщениям СМИ, Игорь Николаев находится в одном из кардиоцентров столицы. Очевидно ситуация серьезная, музыканта направили в блок интенсивной терапии.

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