«У Лукашенко прогрессирующий сахарный диабет, шизофрения и больные суставы» 4 2.02.2023, 14:19

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Диктатор передвигается с большим трудом.

На этой неделе Лукашенко совершил нелепый вояж в Зимбабве. На одном из видео с официального приема запечатлели, как диктатор еле передвигает ноги, а его лицо имеет заметный багровый оттенок. Так бывает накануне инсульта.

Читатели Charter97.org высказали и свои версии про состояние здоровья диктатора:

«Разъевшийся боров с трудом носит свою ожиревшую тушу и вполне доволен собой».

«На 90% подагра. В результате острое воспаление суставов».

«Рак простаты да прогрессирующий сахарный диабет, шизофрения и суставы, да плюс нервы с 2020-го сожжены».

«Приехал сумасшедший дед Лукашенко в Зимбабве, ходит-кульгает и все время кумекает в голове: лишь бы не съели».

«Политический труп Лукашенко в стадии разложения. Уже трупные пятна пошли».

«Чего вы ждёте от мешка с де..мом ? Ходит он как все с избыточным весом и бочковидным пузом. Вокруг жара, а эта жаба уже в возрасте и раздутая от еды и пойла. Он должен дожить до суда и приговора белорусского народа».

«Натуральный клещ - паразит! Нажрал свой живот на народных страданиях и крови! Только смертная казнь этому упырю».

«Полутруп гнилой уже еле ходит и всё равно почерневшими пальцами держится за трон. Разъелся уже до 150 кг».

«Вчера даже БТ показало протокольные кадры, на которых видно, как Лукашенко на совместной встрече с Мнангагва из последних сил плюхается своим задом в кресло и аж задыхается ртом от нехватки кислорода».

Ранее сайт Charter97.org обсудил поездку Лукашенко в Зимбабве с политологом Александром Фридманом.

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