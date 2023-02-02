Рогозин отправил «боевых роботов» против танков Abrams и Leopard 3 2.02.2023, 15:29

2,056

Будет как с роботом Федором на МКС?

Российские оккупанты вознамерились уничтожать танки Abrams и Leopard, которые вскоре появятся на фронте в Украине, с помощью российских «боевых роботов». Соответствующее заявление сделал бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Первые четыре робота «Маркер» строго по расписанию прибыли в регион. Начинаем загрузку образов целей, отработку алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов и установку мощного противотанкового вооружения», – написал он в своем Телеграм.

Рогозин не уточнил, в какой именно регион прибыли «роботы», но судя по табличке «Таганрогский трамвай», случайно попавшей в кадр на видео, техника все еще находится в России. Хотя и рядом с украинским Донбассом, передает УНИАН.

Несколькими днями ранее Рогозин рассказал в комментарии пропагандистам из РИА «Новости», что роботы «Маркер» в феврале отправят «в зону спецоперации», где эти машины должны будут «автоматически засекать и поражать украинскую технику».

«Боевой вариант робота «Маркер» имеет в системе управления электронный каталог с образами целей как в видимом диапазоне, так и инфракрасном. Соответственно, робот может автоматически определять технику противника. Например, как только начнутся поставки войскам Украины танков Abrams и Leopard, «Маркер» получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать ПТУРом американские и германские танки», – заявил он.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что «Роскосмос» в августе 2019 года отправил робота Федора на Международную космическую станцию (МКС). Робот сразу же стал объектом мемов и шуток из-за многочисленных технических неисправностей. Впоследствии робота пришлось заблокировать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».