Команда EPAM в Беларуси сократилась наполовину в 2022 году 1 20.02.2023, 17:19

Отток специалистов спровоцировали и возможная мобилизация.

EPAM обнародовал данные о численности сотрудников в разных локациях. Штат производственных специалистов в Беларуси за последний год сократился больше чем на 50%. По количеству сотрудников белорусский офис проигрывает уже не только офису в Украине, но также в Польше и Индии, пишет devby.io.

По данным EPAM, если на конец 2021 года в офисах компании в Беларуси работало 9,4 тысячи производственных специалистов, то на конец 2022 года в два раза меньше — всего 4,5 тысячи человек.

В число «производственных» специалистов EPAM включает не только инженеров: это BA, PM, дизайнеры и другие позиции на ИТ-проектах.

Bсего в белoруcском EPAM на конец 2022 года — с учетом всех специалистов — осталось около 6 тысяч человек из 10+ тысяч.

Последний раз меньше 5 тысяч производственных сотрудников в штате было 8 лет назад — в 2014 году.

Как видим, в первую волну релокации (после выборов — в 2020–2021 годах) штат белoрусcкого офиса EPAM не сильно пострадал. Компания нашла замену уехавшим/уволившимся специалистам.

Вторая волна релокации — после начала полномасштабного вторжения России в Украину — оказалась более масштабной. EPAM пришлось перевозить сотрудников в другие локации, потому что часть заказчиков отказалась работать с айтишниками в Беларуси. Некоторые заказчики ушли из страны из-за рисков и санкций и приостановили проекты. По словам сотрудников компании, из-за возникших проблем с проектами стало расти число специалистов на бенче. Если в течение определенного времени проект не находился, сотрудника могли уволить.

Отток специалистов также спровоцировали опасения насчёт возможной мобилизации. Кроме того в прошлом году продолжались задержания айтишников в том числе из EPAM по политическим мотивам. Из-за резкого оттока специалистов белoруcский офис EPAM выпал из топ-3 самых крупных локаций в компании.

Самый крупный офис EPAM по-прежнему в Украине. На конец прошлого года там работало 10,5 тысяч производственных специалистов. Причем из-за войны украинская команда сократилась не так сильно, как беларуская — всего на 15%.

Суммарно в Беларуси и Украине на конец прошлого года работало 15 тысяч производственных специалистов — 28,4% от глобального штата EPAM. За год белoруcско-украинская команда сократилась почти на 7 тысяч специалистов.

Это запланированное сокращение, а итоговая цифра совпадает с расчетами dev.by, сделанными ранее с учетом планов EPAM.

В мае Аркадий Добкин заявил, что к концу 2022 года компания собирается сократить команду производственного штата в регионе примерно до 30% от глобального штата.

В отчетности EPAM не упоминается Россия, входившая до февраля 2022 в топ-3 самых крупных локаций. После начала войны EPAM заявил об уходе с российского рынка. На конец второго квартала из 9+ тысяч сотрудников там оставалось работать около тысячи.

Зато в топ-3 неожиданно оказался офис в Индии. За прошлый год команда производственных специалистов там выросла на 35% до 5,9 тысячи человек.

Интенсивно в прошлом году росла команда EPAM в Польше. Если на конец 2021 в штате работало 3+ тысяч производственных специалистов, то на конец прошлого года на 85% больше — почти 5,7 тысяч. А общий штат EPAM в Польше с учетом всех специалистов на сегодня превышает 7 тысяч человек (в конце 2021 было 4+ тысячи).

В 4,5 раза выросла за прошлый год команда EPAM в Литве. Сейчас в штате 1,5+ тысячи зарегистрированных специалистов. Кроме того EPAM Sistemos впервые стала крупнейшим ИТ-бизнесом Литвы по сумме уплаченных налогов. За 2022 год дочка EPAM уплатила в литовский бюджет 10,4 миллиона евро налогов — в 6,5 раз больше, чем в 2021 году.

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