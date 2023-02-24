Ольга Лаутман: У Путина осталось не так много вариантов 24.02.2023, 11:01

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Ольга Лаутман

Единственный способ обеспечить безопасность Беларуси и Украины — полное поражение России.

Старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) Ольга Лаутман в интервью для сайта Charter97.org подвела итоги года полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

— Исторически в России не заботятся о человеческих жизнях. Путин не испытывает проблем с тем, чтобы бросать на передовую сотни тысяч граждан РФ. Он начал агрессивные действия против Украины в 2014 году, так что война идет девять лет. Думаю, он и дальше будет продолжать затягивать эту войну в надежде нанести ущерб единству Запада.

Расколы внутри России между спецслужбами, военными и элитой, настолько глубоки, что они видны публично. Военные блогеры, например, призывают к аресту чиновников Минобороны. ФСБ озабочена Пригожиным и его быстрым взлетом, они пытаются минимизировать угрозу, которую ЧВК «Вагнера» представляет для самой России.

Обычно россияне очень хорошо координируют пропаганду, но даже их пропаганда разваливается: по большей части, каждый отвечает сам за себя. Внутри страны постоянный хаос.

— По какой траектории движется Украина?

— Каждый украинец так или иначе был затронут: то ли член семьи умер, то ли соседи погибли, то ли их переселили. Из последних опросов видно, что они более едины, чем когда-либо.

Любой, кто думает, что будут переговоры, абсолютно сумасшедший, если вы спросите мое мнение. Потому что после этой кампании геноцида никто не собирается садиться за стол и вести переговоры с Россией о чем бы то ни было.

Украинцы стойкие, они будут продолжать быть стойкими, добиваясь полного поражения России, потому что это будет единственный способ обеспечить будущее Украины и, если уж на то пошло, всей Восточной Европы, включая Беларусь.

— Что на практике означает полное поражение России?

— Украине нужно полностью победить Россию внутри Украины, а внутри самой РФ все встанет на свои места. Украине не нужно захватывать Кремль — коллапс произойдет сам по себе.

Путин сейчас слабее, чем когда-либо. Видно, как он теряет контроль. Он не знает, что он делает, а только бросает все больше граждан на передовую, используя тот же самый ядерный шантаж, который использовали Советы.

Судя по признакам, которые я наблюдала в последние несколько недель, по-видимому, Россия потенциально может готовить теракт внутри России, чтобы попытаться добиться единства внутри страны, что также не сработает, потому что многие люди не заинтересованы в том, чтобы идти на передовую.

— Если бы Путин устроил теракт на территории России, то вы не ожидаете, что это сработает?

— Я не ожидаю, что это сработает внутри страны, потому что русские не бегут бегом, чтобы стать добровольцами для отправки на фронт в Украине. Русских не заботит то, что их военные убивают украинцев, но они также не заинтересованы в том, чтобы жертвовать своими семьями — вот почему мы видели, как 700 000 человек бежали из России после частичной мобилизации.

Путин добивался успеха на протяжении последних 20 лет лишь благодаря своим помощникам на Западе и благодаря своим вредоносным операциям влияния. Можно посмотреть на немецкий скандал, где у них был русский «крот» внутри спецслужб. Мы видели, как в прошлом году европейцы разоблачали российские шпионские сети в Норвегии, Италии или Болгарии.

На протяжении десятилетий Путин использовал «своих» политиков для продвижения внешней политики России — сейчас это делать намного труднее, потому что не так много политиков выступят внутри Германии, Франции или Италии на защиту России, а если они это сделают, то станут маргиналами, их никто не будет слушать.

Что касается фактора шока, весь мир наблюдает за каждым движением Путина, так что шока не будет. В феврале прошлого года Россия застала некоторых врасплох, потому что многие думали, что Россия пытается добиться уступок и с этой целью оказывает давление и накапливает силы на границе с Украиной. Но теперь все ожидают от России всего и вся, готовятся к любому возможному сценарию, а также отслеживают каждый их шаг. Так что ему будет очень трудно устроить какой-нибудь неожиданный шок в Украине или на всей территории Европы.

Как мне видится, единственная возможность для России — это продолжать зловредные операции по дестабилизации Молдовы, Грузии, Казахстана и других стран, вызывая там хаос.

— Что помешало Путину применить ядерную бомбу за последние 12 месяцев?

— Перед эскалацией до уровня применения ядерной бомбы Путин мог бы запросто напасть на страну НАТО в прошлом году: либо на страны Балтии, либо на Польшу, но Россия не может взять даже Бахмут; по оценкам американцев, они потеряли 200 000 человек убитыми или ранеными. Они даже не могут продвинуться внутрь территории Восточной Украины — забудьте о противостоянии с НАТО, которое имеет современную военную технику и объединилось: в НАТО понимают, что есть угроза не только Украине. Если Украина падет, то Россия не остановится на достигнутом: следующей будет Молдова. Также русские годами выдвигали идеи о том, что они хотят захватить Сувалкский коридор, что они могут за 48 часов подмять под себя страны Балтии.

Итак, у НАТО есть цель. Они понимают угрозу, у них есть единство, а Россия, даже граждане, которых они бросают на передовую, не понимают цели: они не хотят быть там, не хотят туда идти. Выбор — это либо арест, либо самоубийство, либо отправка на передовую. Россия сейчас не может бросить вызов НАТО, если бы они использовали тактическое ядерное оружие, им пришлось бы иметь дело с НАТО в военном отношении.

Я не думаю, что НАТО ответит ядерным ударом, но они потенциально ответят конвенциональным оружием — Россия к этому не готова. Они еще могут применить тактическое ядерное оружие внутри Украины, но это ничего не изменит в военном плане и не сломит решимость украинцев. Если уж на то пошло, это сделает их более стойкими и красноречивыми: «Это угроза, которая стоит перед миром, поэтому Россия должна быть побеждена. Нам нужно больше оружия».

— Перед войной вы правильно предполагали, что Путин начнет широкомасштабную агрессию против Украины, что его главная стратегическая цель — завоевать Украину в той или иной форме. На что рассчитывает Путин сейчас?

— Одним из факторов, побудивших Россию начать полномасштабное вторжение в феврале прошлого года, было то, что они собирались захватить Украину изнутри. Они проводили операции влияния — такие же, как в Беларуси — внутри Украины. Они думали, что люди, которых российские спецслужбы культивировали на протяжении последних десятилетий, захватят здания мэрий и администраций и повторят то, что произошло в Крыму и на Востоке Украины.

Второй фактор заключается в том, что Запад никогда не отвечал на вторжение России в Грузию, на убийства по всей Европе, на жестокие злодеяния в Сирии и Чечне. Даже после аннексии Крыма и вторжения на Восток Украины была очень слабая реакция. Были смягченные санкции, но это не послужило фактором сдерживания для России. Путин рассчитывал на то, что Запад не будет отвечать, а просто выразит глубокую озабоченность и введет санкции.

У России так много западных пособников, которых они культивировали на протяжении последних нескольких десятилетий, что каждый раз, когда западные правительства только начинают работать над санкциями, лоббисты их смягчают так, как только возможно. Именно на это рассчитывал Путин, и это явно пошло не так.

Теперь, думаю, Путин понимает, что ему не удастся воссоздать Советский Союз. В лучшем случае, думаю, он будет доволен, если сможет попытаться захватить Донбасс, чего, как мне кажется, тоже не произойдет.

Однако даже с учетом вышесказанного, думаю, он продолжит совершать в отместку ужасные акты террора против мирных жителей Украины, которые не хотят, чтобы там была Россия и российское влияние.

Думаю, цели Путина сведены к минимуму, а его единственный выбор — попытка затянуть войну и измотать Запад, чтобы поддержка Украины ослабла или в Соединенных Штатах произошла смена администрации на такую, которая может быть менее заинтересована в помощи Украине. У Путина не так много вариантов, думаю, это единственный.

— Будем надеяться, что наступит день, когда Россия уйдет из Украины, в том числе и из Крыма. Какова возможная цепочка развития событий в Беларуси?

— Если Россия ослабнет, мы увидим ее коллапс изнутри. Элиты устали и видят, что завел их в тупик, спецслужбы это тоже видят. Они понимают, что Россия не выиграет эту войну. Я никогда не видела ничего подобного. В Советском Союзе такой маразм, расколы между разными ведомствами и силами невозможно было представить. Мы увидим, как внутри России начнется полный хаос, как они попытаются бороться за власть.

В это время, даже если их режимы и не рухнут, все марионетки России немедленно ослабнут. У Лукашенко или Асада, или любой другой марионетки, которую контролирует Россия, останется не так много возможностей, чтобы выжить. Тогда белорусы будут, наконец, свободными и смогут попытаться выбрать себе нормального лидера, который пойдет по пути демократии.

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