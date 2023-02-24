Как белорус открыл успешный гастробизнес в Польше 1 24.02.2023, 21:40

2,486

Юрий Русак

ИП он оформил всего за час, не выходя из дома.

Белорусский повар Юрий Русак открыл в польском Белостоке фудтрак с бургерами. За восемь месяцев из фургона бизнес вырос в кафе. Белoрус рассказал mostmedia.io о том, сколько вложил средств в запуск бизнеса, а также затронул нюансы открытия бизнеса в Польше.

Фудтрак The HeisenBurger Юрий Русак открыл в конце июня 2022 года. Он стоит в центре Белостока. В меню — более десятка бургеров, салаты и картошка фри.

Юрий работал поваром во многих ресторанах Минска, а в Польшу решил переехать в 2018 году. Работал в ресторанах Белостока и мечтал о собственном бизнесе. В сентябре 2021 года белoрус вместе с партнёром купил в Кракове машину, которая когда-то развозила почту. Грузовой автомобиль обошёлся в 18 тысяч злотых. Этот автомобиль в будущем и стал фудтраком.

— Почти весь фудтрак мы создавали сами, только окно помогли вырезать поляки. У нас было время, и платить кому-то большие деньги мы не хотели. К моменту запуска в проект вложили около 70 000 злотых (~$14 750). Это минимум, но сейчас мы понимаем, что можно было бы и с меньшей суммой войти в этот бизнес. Как обычно это бывает, где-то переплатили, где-то нас обманули… Открывались полностью на собственном опыте. Запустить бизнес в Польше несложно, но в 2022 году из-за санкций в отношении белoрусов было тяжело открыть фирменный счет в банке и получить терминал. Неприятно, но пришлось решать эти вопросы. Решили и открылись.

В своём бизнесе Юрий делает упор на качество. Свежее мясо два раза в неделю ему привозят из фермерского хозяйства, а булочки делают в местной пекарне. Белoрус отмечает, что залог успеха вкусных бургеров — хороший продукт. Когда он приехал в Белосток, он заметил, что уровень гастрономии тут хуже, чем в Минске. За 8 месяцев Юрию удалось сделать одни из самых вкусных бургеров в польском городе. Сегодня в день он продает порядка сотни бургеров.

Совет белoрусам, которые хотят открыть бизнес в Польше

В марте Юрий планирует открыть своё кафе, он уже арендовал помещение и делает там ремонт.

— Белосток — небольшой город, он ещё развивается. Если ты умеешь хорошо готовить и разбираешься в бизнесе, то проблем с запуском в городе не будет. Можно хорошо раскрутиться. При запуске бизнеса в Польше мы бы посоветовали белoрусам не бояться, ну и, конечно, подготовиться. Пока конкуренция тут небольшая, работы хватит всем. В Беларуси открыть бизнес сложнее. Постоянные проверки и санстанции… Тут тоже проверяли, но сразу со старта было видно, что службы заинтересованы, чтобы бизнес работал. Дают дорогу молодым и стараются не мешать. Так многие говорят, но правда это или нет, мы скоро узнаем. Пока для нас Белосток — город возможностей. ИП мы открыли всего за час, не выходя из дома.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».