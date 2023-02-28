Атака на нефтебазу в Туапсе: появились видео момента взрыва и фото последствий 4 28.02.2023, 16:12

2,960

Повреждения и разрушения - существенные.

В ночь на 28 февраля в Краснодарском крае беспилотники атаковали нефтебазу «Роснефти» – они повредили здание бойлерной рядом с нефтехранилищем в Туапсе. Появились фото с места.

Как сообщает «Апостроф», их публикуют российские Telegram-каналы.

На фото - последствия удара БПЛА по нефтебазе в Туапсе. Судя по ним, взрывы были довольно сильными, а

Вспышка, которая возникла в ходе взрыва также подтверждает, что он был мощным.

При этом, Минобороны РФ заявило, что БПЛА якобы не нанес вреда атакуемому объекту.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».