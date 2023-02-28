Атака на нефтебазу в Туапсе: появились видео момента взрыва и фото последствий

Атака на нефтебазу в Туапсе: появились видео момента взрыва и фото последствий4
- 28.02.2023, 16:12
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Повреждения и разрушения - существенные.
В ночь на 28 февраля в Краснодарском крае беспилотники атаковали нефтебазу «Роснефти» – они повредили здание бойлерной рядом с нефтехранилищем в Туапсе. Появились фото с места.
Как сообщает «Апостроф», их публикуют российские Telegram-каналы.
На фото - последствия удара БПЛА по нефтебазе в Туапсе. Судя по ним, взрывы были довольно сильными, а
Вспышка, которая возникла в ходе взрыва также подтверждает, что он был мощным.
При этом, Минобороны РФ заявило, что БПЛА якобы не нанес вреда атакуемому объекту.