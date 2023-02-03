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По доносу стукача Канюшика из чат-рулетки задержали студента колледжа

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  • 3.02.2023, 22:32
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По доносу стукача Канюшика из чат-рулетки задержали студента колледжа
Игорь Канюшик

Стукач-ябатька сдает инакомыслящих белорусов.

Волна задержаний за разговоры в чат-рулетке не прекращается. Очередной жертвой провокатора Игоря Канюшика стал 22-летний парень из Бобруйска Евгений Дроздов. Евгений учится в Лидском колледже на строительном отделении. Видео с ним выложили на каналах ГУБОПиКа.

Напомним, Игорь Канюшик — бывший «мент», который ищет и сдает инакомыслящих в чат-рулетке. Известно также, что он был свидетелем в судах по политическим делам, когда людей задерживали по его доносам.

Ранее по доносу стукача был задержан 27-летний Михаил Ковязо, который работает на Минском заводе колесных тягачей.

С подачи Канюшика также был задержан 23-летний Роман Сафонов из Витебска.

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