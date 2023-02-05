Рогозин испугался ракет GLSDB в арсенале ВСУ 7 5.02.2023, 12:52

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Дальнобойные снаряды практически невозможно обнаружить.

В России напуганы из-за передачи Украине бомб малого диаметра наземного старта GLSDB. После заявления США о поставках нового оружия для ВСУ сын экс-главы «Роскосмоса» Алексей Рогозин заявил, что GLSDB способны разорвать «красные линии» РФ.

В своем Telegram-канале Алексей Рогозин заявил, что GLSDB - оружие массового поражения.

Представитель страны-оккупанта не может найти, что противопоставить сильным сторонам американских бомб. Во-первых, ВСУ могут проводить залповые пуски новых бомб.

Во-вторых, американское оружие способно поражать цели на расстоянии до 150 км.

В-третьих, летящая в свою мишень бомба представляет собой «холодное дело», которое «невозможно обнаружить» оптико-электронными системами.

Сын экс-главы «Роскосмоса» обратил внимание на то, что GLSDB стоят недорого по сравнению с другими бомбами и ракетами. Единица GLSDB - 40 тысяч долларов.

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