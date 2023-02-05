СМИ рассказали, как российский пропагандист Мангушев поймал пулю
- 5.02.2023, 17:08
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Кроме самого террориста пострадала его машина.
Стали известны подробности расстрела российского националиста Игоря Мангушева (позывной «Берег»). Кроме самого террориста пострадала его машина.
Как сообщает проект «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на информированный источник, в пятницу он поехал в Кадиевку, чтобы «развеяться».
«Ночью некоторые военные доставили его в горбольницу Стаханова с пулевым ранением головы. В 2.30 в Стаханове была обнаружена машина «Берега» с пулевыми отверстиями», - отметил источник.
Впрочем, есть нюанс - выстрелы по машине якобы не нанесли вреда Мангушеву.
«Судя по всему, огонь велся, чтобы остановить машину. В затылок «Берегу» выстрелили где-то в другом месте», - добавил источник.
Ранее сайт Charter97.org писал, что жена пропагандиста Магнушева рассказала, как его казнили кадыровцы.