СМИ рассказали, как российский пропагандист Мангушев поймал пулю 5.02.2023, 17:08

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Кроме самого террориста пострадала его машина.

Стали известны подробности расстрела российского националиста Игоря Мангушева (позывной «Берег»). Кроме самого террориста пострадала его машина.

Как сообщает проект «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на информированный источник, в пятницу он поехал в Кадиевку, чтобы «развеяться».

«Ночью некоторые военные доставили его в горбольницу Стаханова с пулевым ранением головы. В 2.30 в Стаханове была обнаружена машина «Берега» с пулевыми отверстиями», - отметил источник.

Впрочем, есть нюанс - выстрелы по машине якобы не нанесли вреда Мангушеву.

«Судя по всему, огонь велся, чтобы остановить машину. В затылок «Берегу» выстрелили где-то в другом месте», - добавил источник.

Ранее сайт Charter97.org писал, что жена пропагандиста Магнушева рассказала, как его казнили кадыровцы.

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