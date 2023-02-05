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СМИ рассказали, как российский пропагандист Мангушев поймал пулю

  • 5.02.2023, 17:08
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СМИ рассказали, как российский пропагандист Мангушев поймал пулю

Кроме самого террориста пострадала его машина.

Стали известны подробности расстрела российского националиста Игоря Мангушева (позывной «Берег»). Кроме самого террориста пострадала его машина.

Как сообщает проект «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на информированный источник, в пятницу он поехал в Кадиевку, чтобы «развеяться».

«Ночью некоторые военные доставили его в горбольницу Стаханова с пулевым ранением головы. В 2.30 в Стаханове была обнаружена машина «Берега» с пулевыми отверстиями», - отметил источник.

Впрочем, есть нюанс - выстрелы по машине якобы не нанесли вреда Мангушеву.

«Судя по всему, огонь велся, чтобы остановить машину. В затылок «Берегу» выстрелили где-то в другом месте», - добавил источник.

Ранее сайт Charter97.org писал, что жена пропагандиста Магнушева рассказала, как его казнили кадыровцы.

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