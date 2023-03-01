«У детей шок от такой реакции милиции» 1.03.2023, 16:02

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История с массовым задержанием подростков в Гомеле получила продолжение.

В учреждениях образования Гомеля обсуждают вчерашнюю акцию подростков в ТК «Секрет». Педагоги гомельских школ сообщают, что «сверху» во всем винят учителей.

Сбор подростков в ТЦ «Секрет» в Гомеле закончился задержаниями. Всего милиционеры задержали 200 человек, из них 183 — несовершеннолетние. Задержания, в свою очередь, закончатся постановкой на учет, административными процессами и возбуждением уголовного дела.

Подросток, оказавшийся вчера около ТЦ «Секрет», рассказал о деталях задержания:

«Нам даже не дали позвонить родителям, обращались с нами как с преступниками, руки за голову, лицом к стене, и так далее... Стояли мы так плюс-минус минут 40. Нас отвели в здание [примечание Флагштока — РОВД Центрального района на ул. Головацкого], забрали телефоны, начали искать что-то связанное с Реданами. Позже нас отвели в актовый зал, там мы сидели еще часов 4–5, ждали, пока нам отдадут телефоны. В итоге приехали мы туда в 18:20, дома я был в час ночи».

Оказалось, подростки были вдохновлены японским мультфильмом и ассоциировали себя с движением «ЧВК Рёдан», которое выступают против «офников» и «кежуалов». Как объяснили сами гомельские подростки — это «гопники» или же люди, которые агрессивно относятся к неформалам.

«Флагшток» узнал, что думают гомельские педагоги о вчерашнем инциденте. Учителя сообщают, что «сверху» уже началось давление на школу.

«Учителей события в ТРЦ «Секрет» мало чем удивили — насилия вокруг много, оно допустимо и не осуждается, вот и дети теперь им занимаются. Если ходить по школам, показывать видео отчетов «спортиков», в Тг выкладывать видео с выбитыми извинениями, то появится желающие попробовать себя в новой роли. В роли насильника.

Также не удивила реакция милиции и районо — уже пообещали рейды, проверки, мониторинги и как вишенка — винят учителей. "Вы снова недоглядели, за что вам платят 200 рублей в месяц!". Относимся к этому спокойно, "и это пройдёт".

Больше всколыхнуло детей. У них шок от такой реакции милиции — растяжки, изъятие телефона, задержания и пр. В ответ на типичную сходку», — прокомментировала ситуацию учитель из одной гомельских школ.

Еще один гомельский педагог подтвердил мнение, что во всем виноваты внешние факторы сегодняшней белорусской реальности. В то же время комментатор уверен, что сами подростки не представляют опасности, в отличии о тех людей, которые могут ими манипулировать.

«Во-первых, большинство [школьников] пошли посмотреть без агрессивных намерений. У меня нет ощущения, что дети хотели причинить какой-либо вред. Если вы следите за сообщениями в СМИ, то у этого движения есть негативные оценки. Но на самом деле, как мне кажется, суть его идеи в том, чтобы оградить свою неформальность от враждебно настроенных к ней людей. Кто же решил использовать детей, у меня нет ответа на этот вопрос.

Второй момент. Все-таки представители субкультур, как правило, депрессивные подростки, испытывающие давление в школе или дома. Поэтому хочу обратить внимание на общее состояние подростков. Почему так много детей проявляют сочувствие к движению?

Создается впечатление, что дети ушли в другую реальность, которая им интереснее. У взрослых сегодня много проблем и переживаний. И это отвлекает их от детских проблем. На подростков накладывается отсутствие внимания со стороны взрослых, а также проблемы, с которыми живут взрослые.

Что касается белорусского примера, мне кажется, что на детях до сих пор оказывает плохое вклинение фон от идеологической борьбы, которая в последнее время направлена даже на детей. Дома дети видят несчастных родителей, а в школе неинтересную, агрессивную идеологическую машину. Все это угнетает подростков, делает их уязвимыми и даже депрессивными».

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