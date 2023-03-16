Как почистить от пыли гнездо зарядки смартфона своими руками 7 16.03.2023, 11:01

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Это займет пару минут и сэкономит деньги.

Ухудшение эффективности процесса зарядки телефона не всегда свидетельствует о поломке устройства или отдельных его составляющих. На самом деле, проблема может быть гораздо проще и исправить ее можно при помощи подручных средств, пишет «Униан».

Так, если ваш гаджет стал работать с перебоями, а после подключения к сети батарея, то заряжается, то нет, обратите внимание на состояние порта для зарядки – туда могла попасть пыль или мелкий мусор.

Отметим, что порт зарядки может загрязняться сам по себе. Для этого не обязательно ронять телефон в песок или небрежно к нему относится. Даже если у вас есть защитный чехол, мусор все равно рано или поздно будет попадать внутрь порта. Мелкие пылинки и другие элементы, которые накапливаются карманах или сумках очень часто забивают порт зарядки и поэтому смартфон перестает распознавать все контакты зарядного устройства. Следственно, телефон либо перестает полностью заряжаться, либо процесс полного возобновления заряда требует больше времени, чем раньше.

Чистим порт для зарядки своими руками

Для того, чтобы очистить порт от пыли не обязательно иметь специальные инструменты. Все, что вам нужно – обыкновенная иголка или тоненький металлический пинцет. В этом деле главное не спешить и делать все очень аккуратно. Любое резкое движение может привести в негодность контакты порта и телефон тогда точно перестанет заряжаться.

Очистку стоит проводить медленными и осторожными движениями, которые направлены на выталкивание мусора наружу порта. Не давите пинцетом или иголкой внутрь порта и не старайтесь утрамбовать пыль и мусор еще больше.

В случае, если дома есть только зубочистка, рекомендуется перед выполнением процедуры накрутить небольшое количество хлопка (хлопчатобумажной пряжи) на кончик зубочистки.

Очищать порт зарядки лучше регулярно, но аккуратно. Это не сложный процесс, который требует немного времени, однако поможет сохранить работоспособность вашего устройства.

Если после очистки порта телефон не стал лучше заряжаться, тогда все же стоит обратиться в сервисный центр, где его протестируют специалисты.

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