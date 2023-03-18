Какие недорогие дачи можно купить под Минском
- 18.03.2023, 22:53
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С хорошим ремонтом и удобствами.
В преддверии дачного сезона журналисты Realt.by сделали подборку дач прямо под Минском: недорогих, но с хорошим ремонтом и удобствами.
СТ «Магистраль-газ», 27 км от МКАД
Садовое товарищество окружено лесным массивом, рядом Заславские озера и сам Заславль.
Дом общей площадью 78,2 м2, деревянный, с мансардным этажом и террасой у входа. Отапливается кондиционером, вода – из колодца, в дом подается насосом. На первом этаже дома – прихожая, санузел, общая комната с кухней. На втором – спальня. На территории есть хозпостройка и беседка.
За дачу просят 27 900 долларов.
СТ «Адрета», 12 км от МКАД
Дачный поселок рядом с деревней Крыжовка. Остановка электрички – в 2,5 км.
Каркасный двухэтажный дом с подвальным этажом, обшит сайдингом, окна ПВХ. Общая площадь – 89,1 м2. Отопление печное, вода сезонная, подогревается в бойлере, есть душевая.
Рядом с домом – парковка и беседка, есть сад.
Стоимость – 22 990 долларов.
СТ «Садовод-ТП», 15 км от МКАД
Рядом с дачным поселком есть лес, удобное транспортное сообщение, асфальтированные дороги, скоро появится возможность подключения к газу.
Дом деревянный, двухэтажный (и с подвалом) общая площадь – 89 м2. Внутри – кухня, гостиная, спальня, санузел и душевая. Водопровод сезонный, нагрев воды – в бойлере.
На участке – беседка, печь-барбекю, костровая зона.
За дачу просят 19 900 долларов.
СТ «Белые росы», 19 км от МКАД
От участка до автобусной остановки – 300 метров. Дом деревянный, обложен кирпичом. Общая площадь – 51 м2. Внутри – три комнаты и кухня.
Отапливается газовым котлом, на кухне – печь-плита. Водоснабжение сезонное, канализация местная. Душевая и санузел – в бане напротив дома. На участке – огород, теплица, сад.
Стоимость – 23 900 долларов.
СТ «Заранак», 24 км от МКАД
Дом каркасный, площадь – всего 21 м2. Зато в самом доме – свежий ремонт и новая мебель.
Дом отапливается печью-камином, внутри есть санузел с душевой кабиной. Водоснабжение сезонное, канализация местная.
Участок 10 соток, огорожен. На нем есть плодовый сад, пруд, обустроена зона отдыха с кострищем, баней-бочкой и качелями.
Стоимость – 25 000 долларов.