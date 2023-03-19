Евгений Магда: Украина по закрытым каналам передала Лукашенко ультиматум 3 19.03.2023, 14:59

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ВСУ оставляют за собой право наносить ответные удары.

Украинский политолог Евгений Магда в эфире «Украинского медиа-центра» прокомментировал заявления Лукашенко о задержании «террориста украинских спецслужб» и его пособников, якобы «причастных к попытке диверсии на аэродроме Мачулищи». Белорусский диктатор тогда обрушился с руганью на украинского президента и добавил, что Зеленский «бегает вокруг Беларуси» с просьбами заключить пакт о ненападении.

Евгений Магда иронизирует, что у Зеленского есть много других дел, кроме как «бегать и уговаривать Лукашенко».

Есть простой факт, что политически Украина Лукашенко не признает.

«Что до уговаривания, мне приходилось слышать мысль, что в начале осени 2022 года Украина по закрытым каналам передала Лукашенко — я не готов сказать, как именно назвать этот документ, не ультиматум… Не пакт о ненападении однозначно, потому что мы его политически не признаем и не можем подписать с ним такой пакт. А никакой министр иностранных дел Беларуси его не подпишет без разрешения Лукашенко. Так вот, передали документ, в котором достаточно четко было сказано, что Украина, проанализировав ряд международных документов, оставляет за собой право в случае ударов российскими ракетами с территории Беларуси наносить удары в ответ».

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