Ахиллесова пята режима Телеграм-канал «Ник и Майк»

19.03.2023, 15:14

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Лукашисты превратились в идеальную мишень.

Хунта создала свою НСДАП. Но именно эта структура, как и ВНС, могут стать ахиллесовой пятой режима. И вот почему.

«Партия власти» без системы ценностей и идеологии - крайне ненадёжная конструкция. Отбор в партийцы вёлся по признаку номинальной лояльности и наличия положительного заключения спецслужб. Забавно, что сами отборные, которые сейчас наслаждаются своим «неприкасаемым» статусом внутри системы, первейшие кандидаты для неизбежной люстрации.

После нескольких лет репрессий и года новой войны в гвардию хунты могут вступать лишь те, кто хочет по-быстрому урвать что-то на короткой дистанции. Это не про укрепление системы, это про личную сиюминутную выгоду.

Собственно, именно отсутствие ценностей и идей, равно как желание заработать, делают из гвардии хунты крайне удобную цель для манипуляций, в первую очередь со стороны Кремля.

Одной из подзадач последнего является создание пророссийской силы. Пути два - формирование новой партии или общественного движения или же внедрение в существующую. Первый вариант пробовали в 2020 году. Получилось смешно по содержанию. А формально вообще не получилось. Заявления на регистрацию либо не донесли до Минюста, либо выкинули там в корзину.

Пока нет признаков того, что новая попытка будет успешнее. Оговоримся, что «приобретение» действующих партий пока не рассматривается ввиду того, что большинство не пройдет перерегистрацию.

Остается опция взять под контроль то, что создаст сама хунта. И вот тут две идеальные мишени гвардия хунты и ЛДПБ для подстраховки. «Отборные члены» легко сменят и свой флаг, и флаг страны. Аналогичный механизм легко использовать и в рамках ВНС.

Так что именно создаваемые массовые инструменты становятся уязвимым местом режима. Справедливости ради отметим, что аналогичные игры возможны с демократическими силами, которые не имеют ценностной основы, находясь тактически в центре и с большим трудом принимающие геополитический и цивилизационный выбор. Только сейчас все это игры еще и с персонажем, который официально объявлен подозреваемым в совершении преступлений против человечности.

Телеграм-канал «Ник и Майк»

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