Как быстрее и дешевле доехать из Беларуси в Польшу, Литву и Латвию 20.03.2023, 16:22

2,036

Подробная инструкция.

Сейчас белорусам попасть в Литву, Польшу или Латвию не так легко, как раньше. Однако «сложно» не значит «невозможно». За последнее время основным способом передвижения стал автотранспорт. И здесь сразу несколько вариантов: личный автомобиль, автобус или маршрутка. «Смартпресс» выяснил, на чем доехать в Европу быстрее всего.

Для начала разберемся, какие пункты пропуска между Беларусью и европейскими странами все еще действуют.

Литва

«Видзы» — «Твярячюс»,

«Каменный лог» — «Мядининкай»,

«Бенякони» — «Шальчининкай»,

«Котловка» — «Лаворишкес»,

«Лоша» — «Шумскас»,

«Привалка» — «Райгардас».

Польша

На границе с Польшей остался всего один пункт пропуска «Брест» — «Тересполь».

Латвия

«Григоровщина» — «Патерниеки»

«Урбаны» — «Силене».

Все перечисленные пункты пропуска можно пересекать на легковом автомобиле, на автобусе, маршрутке и на велосипеде.

Автобус или автомобиль?

На личном автомобиле есть риск попасть в многочасовую пробку. Так, например, по данным тематических чатов в социальных сетях, в сторону Польши (самое загруженное направление) можно простоять более суток. Но может и повезти — проскочите всего за час. С Литвой ситуация такая же непредсказуемая — от часа до нескольких часов. А вот в Латвию особых очередей нет, но и скорость оформления там ниже.

Более быстрым вариантом считается автобус. Причем можно ехать как государственными перевозчиками, так и частными.

Сколько стоит билет на автобус? (актуально на март 2023)

В Варшаву

Минсктранс (105 рублей) ежедневно (00:10, 06:30, 13:30, 19:00 и 22:00). Время в пути указано в пределах 11,5 часов, при этом отмечается, что в связи с ситуацией на границе, оно может увеличиться. В чатах сообщают, что по факту дорога получается немного длиннее 12-13 часов.

Eurolines ежедневно выполняют 1 рейс в Варшаву (16:00). Стоимость поездки около 170 рублей. Время в пути заявлено чуть более 15 часов (есть одна двухчасовая пересадка в Вильнюсе, придется с вещами загружаться в автобус Eurolines Business Class).

Ecolines также ежедневно ходит столицу Польши. По понедельникам, средам, пятницам и воскресеньями (10:10, 20:00, 21:45), по вторникам, четвергам и субботам рейсов больше (добавляется еще утренний в 9:15). Цена билета варьируется от 90 до 130 рублей. Довезти обещают примерно за 11 часов. Однако 11 марта, как сообщают читатели, рейс перевозчика простоял на границе несколько часов.

В Вильнюс (на автовокзал)

Минсктранс (75 рублей) — ежедневно (07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:00), плюс есть еще один рейс в 8:00 (по воскресеньям, понедельникам и вторникам). В столицу Литвы обещают довезти за 4,5 — 5 часов. Но также есть предупреждение о возможном повышенном времени ожидания на границе. Судя по чатам реальное время до пункта назначения составляет 5-6 часов.

Eurolines ежедневно 8 рейсов (06:30, 13:50, 14:20, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00), билет стоит около 80 рублей. Время в пути оптимистично заявлено как 3,5 — 5 часов. Получается, что «простой на границе» практически не заложен. В реальности - те же 5-6 часов.

Ecolines каждый день выезжают из Минска в 00:30. Стоимость поездки 75 рублей. Перевозчик также указывает время в пути — 4 часа 20 минут, фактически без учета простоя.

В аэропорт Вильнюса

Минсктранс (75 рублей) — ежедневно 8 рейсов по воскресеньям, понедельникам и вторникам (01:50, 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:00, 22:00, 23:30) , 7 рейсов по средам, пятницам, субботам (нет отправления в 01:50) и 6 рейсов по четвергам (нет отправления в 01:50 и в 23:30). На дорогу перевозчик закладывает до 5 часов (помним, что надо прибавить для надежности хотя бы час, если вы едете в аэропорт, это особенно важно).

Eurolines — ежедневно 3 рейса (06:30, 14:20, 19:00). Все, кроме утреннего с пересадкой. Выбирая дневной рейс придется подождать другой автобус 20 минут, а при поездке вечером — 1,5 часа. Всего в дороге проведете 4 часа 20 минут (так указано на сайте Eurolines, но мы то помним, что надо 2-3 часа приплюсовать на границу и время на пересадку).

Ecolines также ездит каждый день (00:30). Время в пути на сайте перевозчика указано 4 часа. Стоимость такая же, как если ехать до автовокзала - 75 рублей.

В Ригу

Минсктранс (120 рублей) ежедневно в 22:00 (через Вильнюс), а с четверга по воскресенье есть дополнительный рейс в 09:40 (через Даугавпилс). Здесь также предупреждают о вероятности застрять на пункте пропуска, при этом на дорогу закладывают 9 часов.

Eurolines ежедневно 1 рейс (13:50). Поездка будет стоить около 128 рублей. С одной 40-минутной пересадкой в Вильнюсе перевозчик обещает довезти до места назначения примерно за 10 часов.

Ecolines отправляется ежедневно в 00:30. Билет можно приобрести за 125 рублей. Довезти обещают за 12 часов 15 минут.

Самый быстрый вариант попасть в Европу - маршрутки?

Наши читатели отмечают, что сейчас наиболее быстрый вариант пересечения границы — маршрутка. Маршрутки идут вне очереди, также как и автобусы, при этом время проверки существенно ниже (в маршрутке 10 человек, а в автобусе 50).

Например, маршрутки перевозчика «Атлас» ежедневно выполняют рейсы в Варшаву (стоимость 100 рублей) — по 2 рейса в понедельник, вторник, среду и воскресенье (19:00 и в 22:00), также 2 рейса в пятницу (18:00, 22:00) в четверг и субботу — 1 ( 19:00), при этом на сайте отмечается, что время в пути составляет около 11 часов.

В Вильнюс «Атлас» ездит каждый день (цена билета варьируется от 50 до 60 рублей): в понедельник, среду, четверг и воскресенье по 6 рейсов (03:00, 06:00, 08:00, 11:00, 12:00, 22:00), во вторник, пятницу и субботу по 5 (нет отправления в 12:00) . На дорогу перевозчик закладывает от 4 до 7 часов (зависит от рейса).

В Ригу «Атлас» не ездит.

Не ехать в четверг

Безусловно, ситуация в пунктах пропуска сейчас непредсказуемая, вывести «выигрышную» формулу невозможно, однако нам также удалось выяснить, что самый неподходящий день для поездки — четверг. Логического объяснения этому пока не найдено.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».