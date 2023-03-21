В Литве задержали рекордную контрабанду сигарет из Беларуси 7 21.03.2023, 17:03

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Ее стоимость оценили в четыре миллиона евро.

В Литве задержали наибольшую за последние годы контрабанду сигарет из Беларуси. Ее стоимость оценили на сумму около 4 миллионов евро.

Как сообщает литовская Таможенная криминальная служба, по документам в грузовике из Беларуси везли 17 тонн торфа. Однако после рентгеновского осмотра автомобиля выяснилось, что задекларированный груз был всего лишь прикрытием для крупной контрабанды. Ее подсчетом литовские таможенники занимались несколько дней, и эта работа еще не закончена.

Оба человека, которые ехали на грузовике, арестованы. Это граждане Беларуси и Украины. Проводится расследование.

До сих пор крупнейшая партия контрабандных сигарет из Беларуси, задержанная в этом году в Литве, стоила почти 2,6 млн евро.

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