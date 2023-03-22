Прелюдия к большой провокации?
- 22.03.2023, 9:12
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Что может стоять за взрывами и стрельбой в Гродно
Как сообщал сайт Charter97.org, 19 марта в Гродно были слышны взрывы и стрельба, появлялась информация и о задержаниях. Позже КГБ сообщил о «ликвидации иностранца», который, по версии силовиков, планировал теракт и оказал сопротивление «с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат».
Вечером к дому председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника приехала милиция и службы разминирования с собаками.
Вчера на белорусском государственном телевидении показали момент ликвидации иностранца в Гродно. В сюжете заявили, что это был россиянин, заброшенный в Беларусь с территории Польши — Алексей Ломакин. Силовики утвержают, что документы поддельные.
Телеграм-канал «Белорусская разведка» рассказал о том, что могло предшествовать стрельбе и взрывам в Гродно и какового развития событий можно ожидать:
— В октябре КГБ проводило разведывательные мероприятия в Гродно. Хронология такова:
Лукашенко меняет руководство КГБ по Гродненской области, в связи с «усилением региона». Позже осенью вызывает «для личной» беседы начальников КГБ по Брестской и Гродненской областям. Встреча проходит без присутствия руководства КГБ. В октябре в Гродно под прикрытием убывают руководители различных отделов и даже руководство управлений. Позже руководитель Гродненского областного управления КГБ в частном порядке встречается лично с Виктором Лукашенко в одной из его резиденций (что весьма нетипично). Все поездки проводят в режиме секретности.
Важно: по Гродно и приграничью серьезно и вовлеченно работает ГУАРД КГБ, обеспечивающий легендирование и оперативное сопровождение некой готовящейся операций. Позже для рекогносцировки на место из Минска выбывает группа «А».
Это череда странных событий, которую мы можем трактовать в двух версиях:
Либо операция с «задержанием русского террориста» была запланирована за 5 месяцев и реализована сейчас.
Либо это только «прелюдия» к подготовленной заранее по личному приказу Лукашенко большой провокации, которая готовится на гродненском оперативном направлении.