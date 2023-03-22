Ярлык и лизоблюдство Сергей Романов, planeta.press

22.03.2023, 9:40

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Гаага подкорректировала планы Си в Москве.

Но он все-таки прилетел. Да, к патентованному военному преступнику, да, к начальнику страны-парии. И Китай никаких этих Римских статутов не подписывал, а, значит, нет необходимости надевать на Путина наручники. Но тут вот в чем дело. Российскому руководству вменяется покушение на священные для Китая вещи. Кремлевский начальник сам признался в преступлениях против детей. А на Дальнем Востоке к самым маленьким представителям общества отношение особое. А если учесть, что перед депортацией Россия убила родителей этих детей – китайским товарищам сделалось особенно дурно.

Да, выдавая ордера, на Западе действительно оглядывались на вояж Си в Москву. И что же тому делать, чтобы не навредить своей стране?

Внешний лоск остался. Товарища из Китая принимают помпезно и услужливо. А как же, барин приехали-с. Риторика китайского лидера воинственно ударила по московскому воздуху еще с трапа самолета. Будем охранять миропорядок, никаких гегемонов и так далее.

До этого были упражнения в публицистике. Главы КНР и Китай обменялись статьями в правительственных газетах друг друга. На стартовых позициях, которые далеки от паритетности.

Владимир Владимирович просил Китай о «сотрудничестве» (читаем – о помощи в войне против Украины). А на российском телевидении цитируют китайского председателя — словно Конфуция.

Впрочем, общий смысл высказываний лидера КНР, замаскированных под восточные мудрости – ты не говори, а делай. И не имитируй сверхдержаву. А создавай ее. «Прежде чем решать глобальные проблемы, нужно решить собственные дела». Это, чтоб вы понимали, весьма болезненная шпилька лично Владимиру Владимировичу. А эти отсылки к «ооноцентричности мира». Да, к этой организации очень много вопросов ввиду ее (без)деятельности относительно войны в Украине, но придумайте лучше!

Китай, конечно, жонглирует выражениями а-ля «территориальная целостность стран», выводя за скобки то, что «новые территории» РФ – это оккупированные части Украины.

Но в Пекине не признали ни «ЛДНР», ни «Крымнаш». Вполне в фарватере общих настроений в ООН.

А в остальном Си просто показал свое «еду, куда хочу, общаюсь, с кем хочу». Но с оглядкой на Гаагу.

И теперь Путин оправдал свое «гордое» звание «недоСталина». К тому ведь Мао на поклон ездил, а не наоборот. Владимир Владимирович еще и юанями пообещал платить.

Современный кремлевский диктатор получил ярлык на княжение в 2024 году – и приходится быть довольным. Может, и еще какую кость кинут. Вот вам и раздутый русский медведь, на поверку оказавшийся ползающим псом.

Нет сомнений, что в Москву глава КНР летел с куда более широким портфелем договоренностей. Теперь же одумался и сам товарищ Си (в строку еще и расстрел граждан Китая в ЦАР «вагнеровцами»), и еще больше сдулся сам Путин.

И это еще ночь не наступила. Под ее покровом беспилотники снова атаковали военную базу в таком сакральном Крыму. Еще и ударили по хваленым «Калибрам», которые и без того в дефиците.

Да, товарищ Си, задумайтесь. Гордость гордостью, но не слишком ли ничтожному правителю вы дали ярлык? Не только ли за лизоблюдство принимающей стороны?

Сергей Романов, planeta.press

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