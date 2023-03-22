Тайна взрывов в Гродно: два противоречия в «версии» БТ 6 22.03.2023, 10:51

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фото: banifacy

Ситуация по прежнему вызывает много вопросов.

Как сообщал сайт Charter97.org, 19 марта в Гродно были слышны взрывы и стрельба, появлялась информация и о задержаниях. Позже КГБ сообщил о «ликвидации иностранца», который, по версии силовиков, планировал теракт и оказал сопротивление «с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат».

Вчера на белорусском государственном телевидении показали момент ликвидации иностранца в Гродно. В сюжете заявили, что это был россиянин, заброшенный в Беларусь с территории Польши — Алексей Ломакин. Силовики утвержают, что документы поддельные.

Как отмечает телеграм-канал «Люстэрка ўлады», в версии пропагандистов БТ есть как минимум две серьезные нестыковки:

— Вроде бы как официальные СМИ спустя двое суток раскрыли, какого все-таки «иностранного гражданина» КГБ ликвидировала в Гродно. Однако ситуация все же вызывает много вопросов.

Силовики застрелили человека еще в воскресенье. Сразу же было объявлено, что это иностранец, но из какой именно страны он прибыл и за что его ликвидировали не сказали — информация утекала в сеть постепенно вплоть до вторника.

После новости о расстреле заявили, что иностранец оказал вооруженное сопротивление. На этом официальные СМИ приостановили освещение этой темы и явили себя свету только сегодня, и то, после выступления Лукашенко.

Его сегодняшнее выступление по этому поводу не объяснило людям ничего, кроме того, что его силовики, как всегда, сработали блестяще, операция была проведена хорошо и что «нам нужно быть готовыми к любым событиям».

Что это было, почему проводилась эта операция, кто был этим террористом, был ли он один (раз у него изъяли «огромное количество» оружия и боеприпасов) — нам не объяснили. Позже телеканал «Беларусь 1» выдал хотя бы немного фактажа — это был «заброшенный из Польши террорист», у него поддельный российский паспорт, а из оружия — автомат Калашникова, патроны к нему и гранаты.

То есть, ни о каких «целом арсенале оружия и взрывчатки» здесь речи нет — первое противоречие.

Второе противоречие — Лукашенко объявил что операция завершена, но силовики сразу в нескольких городах обыскивают дома и дачи, задерживая «подозрительных» людей, а на выезде из Гродно и вовсе стоят военные и досматривают машины.

Так может террорист был не один и именно поэтому сейчас во многих городах обилие силовиков и военных на квадратный метр?

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