Представитель Верховной Рады потребовал усилить санкции против окружения Лукашенко 1 22.03.2023, 15:01

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Александр Мережко

И призвал к более решительным действиям по освобождению белорусских политзаключенных.

На днях стало известно, что политзаключенный Игорь Лосик порезал себе руки и горло в знак протеста против действий администрации колонии.

Член Комитета по международным отношениям Верховной Рады Украины Александр Мережко выступил с заявлением, в котором осудил преследование Игоря Лосика и призвал к более решительным действиям по освобождению белорусских политзаключенных.

«Заключение Игоря Лосика и его жены Дарьи по безосновательным и незаконным решениям лукашенковского суда — один из многих позорных примеров авторитаризма и жестокости нелегитимной белорусской власти. Мы решительно осуждаем репрессивно-карательный характер белорусской системы! Мы требуем соблюдения всех стандартов гуманного отношения к политзаключенным в Беларуси!

Призываем президента и правительство Украины продолжать усиление санкционного давления на представителей белорусской власти, причастных к преступлениям агрессии и нарушениям прав человека в Беларуси!

Мы призываем наших европейских коллег объединить усилия, чтобы добиться освобождения всех политзаключенных в Беларуси и гарантировать им возможность покинуть территорию этой страны!

Жыве Беларусь!

Слава Украине!», — написал Мережко в Facebook.

Жена Игоря Лосика Дарья также незаконно осуждена режимом Лукашенко. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

У Игоря и Дарьи Лосиков есть четырехлетняя дочь Павлина, о которой сейчас заботятся бабушки и дедушки.

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