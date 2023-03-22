Представитель Верховной Рады потребовал усилить санкции против окружения Лукашенко

Представитель Верховной Рады потребовал усилить санкции против окружения Лукашенко1
- 22.03.2023, 15:01
- 1,412
И призвал к более решительным действиям по освобождению белорусских политзаключенных.
На днях стало известно, что политзаключенный Игорь Лосик порезал себе руки и горло в знак протеста против действий администрации колонии.
Член Комитета по международным отношениям Верховной Рады Украины Александр Мережко выступил с заявлением, в котором осудил преследование Игоря Лосика и призвал к более решительным действиям по освобождению белорусских политзаключенных.
«Заключение Игоря Лосика и его жены Дарьи по безосновательным и незаконным решениям лукашенковского суда — один из многих позорных примеров авторитаризма и жестокости нелегитимной белорусской власти. Мы решительно осуждаем репрессивно-карательный характер белорусской системы! Мы требуем соблюдения всех стандартов гуманного отношения к политзаключенным в Беларуси!
Призываем президента и правительство Украины продолжать усиление санкционного давления на представителей белорусской власти, причастных к преступлениям агрессии и нарушениям прав человека в Беларуси!
Мы призываем наших европейских коллег объединить усилия, чтобы добиться освобождения всех политзаключенных в Беларуси и гарантировать им возможность покинуть территорию этой страны!
Жыве Беларусь!
Слава Украине!», — написал Мережко в Facebook.
Жена Игоря Лосика Дарья также незаконно осуждена режимом Лукашенко. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.
У Игоря и Дарьи Лосиков есть четырехлетняя дочь Павлина, о которой сейчас заботятся бабушки и дедушки.