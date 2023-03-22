Задержан владелец гродненской квартиры, в которой якобы ликвидировали иностранца 1 22.03.2023, 15:17

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Что известно об Александре Костевиче.

Владелец квартиры по улице Курчатова, 5 в Гродно Александр Костевич вместе с родителями задержан КГБ, пишет hrodna.life.

На канале СТВ отметили, что он привлекался за участие в акциях протеста еще в 2010 году. На государственном телевидении показали и его мать Елену Костевич, которая сказала, что не знала, кому сын сдал квартиру.

Квартира сдавалась якобы в течение двух недель.

У Александра Костевича есть жена и маленький ребенок.

Всего по делу допросили 14 человек, которые разговаривали с «террористом», говорится в сюжете.

Как сообщал сайт Charter97.org, 19 марта в Гродно были слышны взрывы и стрельба, появлялась информация и о задержаниях. Позже КГБ сообщил о «ликвидации иностранца», который, по версии силовиков, планировал теракт и оказал сопротивление «с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат».

Вчера на белорусском государственном телевидении показали момент ликвидации иностранца в Гродно. В сюжете заявили, что это был россиянин, заброшенный в Беларусь с территории Польши — Алексей Ломакин. Силовики утвержают, что документы поддельные.

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