Задержан владелец гродненской квартиры, в которой якобы ликвидировали иностранца

Задержан владелец гродненской квартиры, в которой якобы ликвидировали иностранца1
- 22.03.2023, 15:17
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Что известно об Александре Костевиче.
Владелец квартиры по улице Курчатова, 5 в Гродно Александр Костевич вместе с родителями задержан КГБ, пишет hrodna.life.
На канале СТВ отметили, что он привлекался за участие в акциях протеста еще в 2010 году. На государственном телевидении показали и его мать Елену Костевич, которая сказала, что не знала, кому сын сдал квартиру.
Квартира сдавалась якобы в течение двух недель.
У Александра Костевича есть жена и маленький ребенок.
Всего по делу допросили 14 человек, которые разговаривали с «террористом», говорится в сюжете.
Как сообщал сайт Charter97.org, 19 марта в Гродно были слышны взрывы и стрельба, появлялась информация и о задержаниях. Позже КГБ сообщил о «ликвидации иностранца», который, по версии силовиков, планировал теракт и оказал сопротивление «с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат».
Вчера на белорусском государственном телевидении показали момент ликвидации иностранца в Гродно. В сюжете заявили, что это был россиянин, заброшенный в Беларусь с территории Польши — Алексей Ломакин. Силовики утвержают, что документы поддельные.