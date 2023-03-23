Белорусский «Моготекс» по поручению Кадырова будет шить в Чечне форму для российских солдат 23.03.2023, 8:23

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В Грозный уже прибыла делегация во главе с председателем госконцерна «Беллегпром».

Белорусский производитель текстиля «Моготекс» планирует запустить пошив военной формы в Чечне. Проект будет реализован вместе с местной компанией «Эрзу» уже в нынешнем году, пишет ТАСС со ссылкой на министра промышленности и энергетики Чечни Адама Хакимова.

По словам Хакимова, «Моготекс» — самый крупный в Беларуси производитель военной одежды — подписал соглашение с чеченской компанией «Эрзу» о пошиве военной формы. Запустить производство планируется в 2023 году. На первом этапе собираются пошить продукцию на 50 млн российских рублей (около 650 тыс. долларов).

— Производить и реализовывать будут у нас, так как есть поручение главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова наладить в регионе производство одежды для нужд СВО («специальной военной операции», то есть войны в Украине. — Прим. ред.), — отметил Хакимов.

Сообщается, что 20 марта в столицу Чечни Грозный уже прибыла делегация из Беларуси во главе с председателем госконцерна «Беллегпром» Татьяной Лугиной. В ходе визита планируется в том числе обсудить организацию сотрудничества.

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