Аргентина начала массово отказывать россиянам в ВНЖ и продлении пребывания 10 31.03.2023, 12:02

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Гражданам РФ предписывают покинуть страну в кратчайшие сроки.

Власти Аргентины стали массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания и в предоставлении вида на жительство, заявил заведующий консульским отделом посольства России в стране Георгий Полин.

«Находимся в курсе ситуации с участившейся практикой аргентинского миграционного управления вынесения отрицательных решений по продлению так называемого туристического пребывания <...>, отказе в оформлении им видов на жительство», — сказал Полин (цитата по ТАСС).

Он также рассказал о «нескольких десятках случаев», когда россиянам предписывали покинуть Аргентину в кратчайшие сроки «под угрозой инициирования процедуры депортации».

По словам дипломата, миграционная служба Аргентины обосновывает отказы положением российско-аргентинского соглашения о безвизовых поездках. Согласно этому документу, россияне с загранпаспортом могут въезжать, выезжать и пребывать на территории страны без визы 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

При этом Полин подчеркнул, что другим иностранцам отказы от аргентинских миграционных властей не поступают. «На слуху почти исключительно российские граждане», — заключил дипломат.

С начала 2022 года в Аргентину въехали более 22 тыс. россиян, 60% из которых уже покинули страну, писал Bloomberg со ссылкой на данные Министерства иммиграции Аргентины. При этом в январе 2023 года в страну прибыло более 4,5 тыс. россиян, что в четыре раза больше, чем годом ранее.

В феврале в Аргентину на одном рейсе из Аддис-Абебы прилетели 33 женщины на третьем триместре беременности. Шести беременным россиянкам отказали во въезде в Аргентину, так как они не смогли уточнить цели поездки. Власти Аргентины начали подозревать их в «родильном туризме» — путешествиях ради получения ребенком гражданства по праву рождения. Всего же с начала года в Аргентину въехало 350 беременных россиянок, а в 2022 году — 10,5 тыс., говорила глава миграционной службы Форенсия Кариньяно.

Также ужесточаются условия для пребывания россиян в Латвии — для продления постоянного вида на жительство власти страны потребовали сдать тест на знание государственного языка. Все ранее выданные россиянам ВНЖ перестанут действовать после 1 сентября 2023 года. Тех, кто не сдаст экзамен и не продлит ВНЖ, власти пообещали принудительно выдворить из страны.

Ранее в соседней с Латвией Литве приостановили прием заявлений на получение гражданства республики от граждан России и Беларуси. Также речь шла о прекращении приема заявлений россиян и белорусов на временное проживание в стране и запрете для них на покупку недвижимости в Литве. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении.

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