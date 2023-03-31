закрыть
31 марта 2023, пятница, 13:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Дело «лысого продюсера» живет и побеждает

  • Александр Невзоров
  • 31.03.2023, 12:48
  • 2,352
Дело «лысого продюсера» живет и побеждает
Александр Невзоров

Слова Пригожина стали волшебной музыкой для миллионов россиян.

Дело «лысого продюсера» живет и побеждает. По медийным меркам - скандал должен был уже забыться, но он продолжает кипеть и вдохновлять.

Причина только в том, что «Ося» (Иосиф Пригожин — ред.) озвучил мысли многих миллионов людей в России. И то, что он сделал это невольно - только добавляет разговорчику ценности.

Сказочная «осина» популярность громит официальную социологию и в пыль перетирает вранье пескова-соловьева.

Похоже, весь «средний класс» уже люто ненавидит Путина и в словах Пригожина про «шизанутого карлика» слышит волшебную музыку.

Александр Невзоров, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Профсоюзники-синеблузники
Профсоюзники-синеблузники Ирина Халип
Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко