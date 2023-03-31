Дело «лысого продюсера» живет и побеждает
- Александр Невзоров
- 31.03.2023, 12:48
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Слова Пригожина стали волшебной музыкой для миллионов россиян.
Дело «лысого продюсера» живет и побеждает. По медийным меркам - скандал должен был уже забыться, но он продолжает кипеть и вдохновлять.
Причина только в том, что «Ося» (Иосиф Пригожин — ред.) озвучил мысли многих миллионов людей в России. И то, что он сделал это невольно - только добавляет разговорчику ценности.
Сказочная «осина» популярность громит официальную социологию и в пыль перетирает вранье пескова-соловьева.
Похоже, весь «средний класс» уже люто ненавидит Путина и в словах Пригожина про «шизанутого карлика» слышит волшебную музыку.
Александр Невзоров, t.me