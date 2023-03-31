Представители почти 50 стран и организаций приняли Бучанскую декларацию 31.03.2023, 23:11

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Участники Бучанского саммита поддержали привлечение к ответственности России за преступления в Украине.

Участники Бучанского саммита в пятницу, 31 марта, приняли декларацию, в которой поддержали привлечение к ответственности виновных в российских военных преступлениях в Украине.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, мировые лидеры и международные организации решительно осудили тяжелые преступления, совершенные на территории Украины, в том числе массовые убийства в Буче, ставшие символом ужасов российской агрессии.

Они поддержали усилия стран, в том числе Украины, по расследованию и уголовному преследованию преступлений, совершенных на территории Украины или против Украины в соответствии с международным правом и национальным законодательством, и поддержали работу прокурора Международного уголовного суда. Участники саммита призвали мировое сообщество оказать максимальную поддержку Международному центру по расследованию преступлений агрессии против Украины.

В декларации сказано, что ответственные за планирование, ведение и совершение преступления агрессии против Украины должны понести наказание. Лидеры также призвали международное сообщество рассмотреть создание механизма правосудия для «обеспечения эффективной ответственности за преступление агрессии» и поддержали создание международного механизма реестра ущерба, причиненного Россией Украине, и компенсации.

Участники саммита поддержали проведение независимого и справедливого расследования и уголовного преследования, чтобы ответственные за самые тяжелые преступления, совершенные на территории Украины, понесли полную ответственность.

На Бучанском саммите дистанционно выступали мировые лидеры, среди которых президент Польши Анджей Дуда, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Японии Фумио Кишида, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие. В саммите приняли участие представители почти 50 стран и международных организаций. Бучанская декларация открыта для присоединения.

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