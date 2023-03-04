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Российского пропагандиста Красовского выгнали из самолета

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  • 4.03.2023, 18:47
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Российского пропагандиста Красовского выгнали из самолета

Пропагандист устроил истерику.

Прокремлевская телерадиокомпания Russia Today не так давно вернула в эфир пропагандиста Антона Красовского, призывавшего «топить и сжигать» украинских детей, но он уже угодил в новый скандал.

В Шереметьево его выгнали из самолета за дебош, пишет «Диалог.UA» Началось с того, что скандальный журналист перед взлетом  громко разговаривал по телефону, на просьбу соседей вести себя потише он отреагировал истерикой: скандалил, кричал и обзывал пассажиров.

Буйного пропагандиста сняли с рейса. На этом дело не закончилось. В своем телеграм-канале Красовский  рассыпался проклятиями в адрес авиакомпании, написав, что его еще «ни разу в жизни не снимали с рейса» и «Аэрофлот» должен умереть».

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