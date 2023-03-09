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Экс-начальника безопасности «союзного государства» развели телефонные мошенники

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  • 9.03.2023, 18:13
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Экс-начальника безопасности «союзного государства» развели телефонные мошенники

Он перечислил «сотрудникам банка» 6,5 тысячи долларов.

Экс-начальника безопасности «союзного государства», орденоносца и кандидата военных наук Геннадия Котенко «развели» на 500 тысяч российских рублей (около 6,5 тысячи долларов) телефонные мошенники в Москве. Об этом сообщил 9 марта телеграм-канал Mash.

Недавно 75-летнему генерал-лейтенанту запаса позвонили мошенники и по классике представились сотрудниками банка. Дальше — манипуляции, страх, перевод полумиллиона рублей, поход в полицию и подача заявления. Теперь Геннадий Котенко ждет результатов работы правоохранителей и переживает, что его деньги могли уйти на помощь ВСУ.

Геннадий Котенко за долгие годы службы успел побывать замначальника Генштаба Сухопутных войск, начальником Военной инспекции Минобороны, получить почти 30 наград.

Ранее Котенко занимал должность начальника отдела безопасности и правоохранительной деятельности департамента оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества постоянного комитета «cоюзного государства».

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