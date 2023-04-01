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Лукашенко – находка для шпиона

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  • 1.04.2023, 8:53
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Лукашенко – находка для шпиона

Агент «Валет» подсказал, как лишить его ядерного оружия.

Узурпатор Александр Лукашенко в последнее время довольно часто говорит о необходимости садиться России и Украине за стол переговоров. Он хочет казаться «миротворцем».

Об этом «24 каналу» рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, такие заявления от Лукашенко точно раздаются неспроста.

Александр Мусиенко убежден, что когда происходят какие-нибудь события, всегда разоблачается агентура.

«Вообще Лукашенко – находка для шпиона, потому что он сегодня публично подсказал, что нужно делать сейчас всем «людям доброй воли» и мировому сообществу, чтобы не допустить потенциального развертывания ядерного оружия России в Беларуси», – заметил он.

По его мнению, Лукашенко намекает на то, что если вдруг что-нибудь произойдет с самолетами или «Искандерами», то необходимости в ядерном оружии просто не будет.

Мусиенко объяснил, что самозванец делает заявления якобы в пользу прекращения войны, чтобы откладывать контрнаступление Украины.

«Синхронно появляется интервью Виктора Орбана, венгерского премьера», – добавил он.

По его словам, он все доносит фактически в Кремль. Например, один из его нарративов, что ЕС как будто собирается отправлять в Украину войска, а это может привести к началу Третьей мировой войны.

«Орбан заходит с того, что посылает месседж западным обществам, что «смотрите и начинайте давление на собственные правительства, чтобы эти страны стали меньше поддерживать Украину», – сообщил он.

Мусиенко отметил, что Лукашенко и Орбан прорабатывают два нарратива: необходимость заморозки конфликта и запугивания западного сообщества.

Как сообщал сайт Charter97.org, диктатор Беларуси Александр Лукашенко в 1987 году был завербован в Комитет государственной безопасности (КГБ) ССРР как агент под псевдонимом «Валет».

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