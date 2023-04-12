Рекорд за всю историю: что происходит с продажей квартир в Минске 1 12.04.2023, 12:34

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Аналитика, сделанная на основе реальных сделок.

В марте 2023 года в Минске купили рекордное число квартир за всю историю наблюдений для этого месяца. Средняя же цена метра в реальных сделках возросла на 1,5%. Каким квартирам сейчас отдают предпочтение и что еще происходит на рынке недвижимости — в аналитике realt.by.

С наступлением весны рынок жилой недвижимости продолжил оставаться очень активным. В марте 2023 года купили рекордное количество квартир за всю историю наблюдения для этого месяца — по предварительным подсчетам заключили 1460 сделок купли-продажи, что на 11% выше значения предыдущего месяца. Очередное снижение ставки рефинансирование до 11% и ставок по кредитам будет благоприятно сказываться на рынке квартир и в следующие месяцы.

Предложение квартир на рынке столицы за месяц также выросло: в сравнении с февралем количество выставленных на продажу квартир в марте увеличилось на 5%.

Что покупали в январе?

Наибольшее предпочтение покупатели традиционно отдавали 1-комнатным квартирам. Их доля в общем числе сделок составляла 46%. 30% сделок пришлось на 2-комнатные квартиры и только 19% - на 3-комнатные.

В отчетном месяце заметно чаще покупали квартиры в новых готовых домах — в 11% случаев, что на 2 п.п. больше, чем в феврале.

Среди районов чаще других выбирали Ленинский, Октябрьский и Первомайский районы, реже — Партизанский и Советский. Меньше, чем в другие месяцы, покупатели интересовались квартирами в современных каркасных и панельных домах: их доля снижается третий месяц подряд. В то же время чаще выбирали типовые панельные дома — их доля составляет 31%.

Что с ценами?

Средняя цена проданных в Минске квартир за март 2023 года выросла на 1.5% и составила 1290 $/м2. Сильнее всего подорожали 4-комнатные квартиры — плюс 9%. «Двушки» и «трешки», напротив, показали снижение на 1.5% и 0.7% соответственно. Средние цены в разрезе комнат установились на следующем уровне (+ медиана абсолютных цен):

1-комнатные квартиры: 1408 $/м2 (+0.7% за месяц) — $ 50 000;

2-комнатные квартиры: 1266 $/м2 (-1.5%) — $ 57 920;

3-комнатные квартиры: 1191 $/м2 (-0.7%) — $ 73 710;

4-комнатные квартиры: 1179 $/м2 (+8.9%) — $ 84 500.

Средняя цена квартир предложения за март 2023 года также показала положительную динамику. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 0.2% - до 1255 $/м2.

В отчетном месяце продавцы повышали цены более дешевых вариантов, цены на «дорогое» жилье в свою очередь немного снизились относительно предыдущего месяца.

Эта цена предложения сильно подвержена влиянию объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не всего первичного рынка). Мы произвели расчеты, согласно которым без учета новостроек средняя цена предложения квадратного метра в марте 2023 года составляла 1487 $ (-0.5% за месяц). В зависимости от числа комнат ситуация была следующей:

1-комнатные квартиры — 1549 $/м2 (+0.5% за месяц),

2-комнатные квартиры — 1507 $/м2 (-1.7%),

3-комнатные квартиры — 1460 $/м2 (-1.2%),

4-комнатные квартиры — 1348 $/м2 (+2.4%).

В большинстве микрорайонов средние цены за март выросли, значительнее всего в таких микрорайонах как Кунцевщина, Клары Цеткин — Романовская, Восток.

Ценовой рекорд

Самая дорогая квартира, приобретенная на вторичном рынке в марте 2023 года, обошлась покупателю в 1,33 миллионов долларов. Она была 3-комнатной общей площадью 94.1 квадратных метров и располагалась на улице Мястровская, 3 недалеко от «Минск-арены». Стоимость квадратного метра составила 14 134 $.

А что в соседних странах?

В связи с ростом курса валют цены на квартиры в долларовом эквиваленте в Москве и Санкт-Петербурге продолжают снижаться: по сравнению с февралем квадратный метр в обоих случаях стал дешевле в среднем на 4%. В остальных городах существенных изменений не произошло.

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