Бывшие рестораны McDonald’s в Беларуси вновь переименовывают 12 13.04.2023, 15:45

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Подана заявка на регистрацию двух логотипов.

Компания «КСБ Виктори рестораны», которая в Беларуси управляет сетью бывших ресторанов McDonald’s, подала заявку на регистрацию двух логотипов — надписей Mak.by на зеленом и сером фонах.

Компания также подала заявку и на патентование названия Mak.by. Ранее в «КСБ Виктори Рестораны» сообщали, что получили более 1500 вариантов названия.

До сих пор на фасадах всех ресторанов размещена вывеска с надписью «Мы открыты», а слухи о смене названия периодически всплывали в СМИ на протяжении минувших осени и зимы, пишет belretail.

Так совсем недавно появилась информация о том, что «Мы открыты» станет окончательным названием этой сети ресторанов. Однако компания опровергла эту информацию.

В январе этого года компания «Система ПБО», которая является владельцем российской «Вкусно – и точка», подала в Беларуси заявку на регистрацию торговой марки «Доставка – и точка».

Заявка в Беларуси подана на класс 43. Он включает в себя гостиницы, базы отдыха и заведения общепита. При этом в базе пока нет заявки на основное название «Вкусно – и точка».

Этот факт породил слухи о том, что бывшие рестораны McDonald’s в Беларуси будут переименованы в «Доставку – и точку».

В ноябре прошлого года на сайте беларусского McDonald’s появилось сообщение с пометкой «Важная информация», в котором говорилось о том, что в течение нескольких недель все объекты будут переименованы и продолжат работу под российской ТМ «Вкусно – и точка». Этим планам не суждено было сбыться.

Переименование сети в Mak.by может стать финальным шагом на пути поиска подходящего названия.

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