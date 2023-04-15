С изюмом, цукатами, орехами: сколько стоят пасхальные булки в Беларуси 15.04.2023, 11:00

В магазинах начались праздничные распродажи.

На смену скромной в старину пасхальной бабке пришла утонченная выпечка. Нынешние паски удивят и устроят самого привередливого сладкоежку. В магазинах — пасхальные распродажи, а кондитеры выдумывают новые рецепты, пишет nashaniva.com.

В сетевых магазинах Минска цены на пасхальные пироги стартуют от 2,29 рубля. Столько стоит паска в ProStore. Green предлагает 350-граммовую пасхальную булку «Крафин с шоколадом» за 6,99 рубля. А в «Cоседях» цена 500-граммового кулича «Праздничный» — 8,99 рубля.

Минская пекарня «Тьери» объявила, что до Пасхи принимает заказы на 300-граммовую слоеную булку, отделанную цукатами из ананасов, клюквы и изюма. Ко всему этому выпечка — в ванильно-ромовой пропитке. Ее стоимость — 11,70 рубля.

Классический же кекс весом 430 граммов в этой пекарне дешевле — 6,70 рубля. Он испечен на сливочном масле и сливках, добавлена цедра лимона и ванильная глазурь.

Гомельские пекари пообещали к Пасхе испечь не менее 45 тонн пасок. Если план будет выполнен, то каждый житель областного центра может рассчитывать на килограмм пасхального хлеба. Пироги готовят творожные, дрожжевые, с цукатами и сухофруктами, с разными посыпками и декором.

На сайтах государственных пекарен размещены фото и описания изделий без указания цен.

«Розничная цена в разных торговых объектах города может отличаться», — объяснили в одной из них.

В крупных сетевых магазинах Гомеля — пасхальная распродажа.

Цены на 300-граммовые паски — от 4,5 до 6,5 рубля. Самая дешевая с изюмом — 4,49 рубля, а с цукатами самая дорогая — 6,49 рубля.

Найти пирог можно и дешевле — за три рубля.

Гомеле один из местных сервисов доставки предлагает привезти клиенту килограммовую творожную бабку за 25,90 рубля. Кулич «Пасхальный» с помадкой обойдется в 21,5 рубля. Бюджетный вариант: килограммовая паска с сахарной пудрой — 14,90 рубля.

Тем, кто хочет отметить Пасху с размахом, предлагают заказать пасхальную корзину весом 870 граммов за 60 рублей.

В Могилеве недорогие, от двух рублей, паски продаются в магазинах. Например, в одном из местных магазинов отыскался 250-граммовый «Кулич пасхальный» за 1,99 рубля. «Кекс творожный» в этом же магазине дороже — 5,49 рубля.

Вообще же, в могилевских магазинах цена 450-граммовой паски колеблется от 2,5 до 5 рублей. Дороже творожные бабки — от 3,5 рубля.

В популярном местном кафе Bakehouse пасхальные куличи весом в 450 граммов по одинаковой цене — 5,99 рубля. При желании клиента выпечку доставят ему домой.

Цена пасхальной бабки витебских хлебопеков — от 5,50 рубля. Например, за 450-граммовый кекс «Воскресенский» просят 5,67 рубля, а за «Графский» такого же веса — 6,05 рубля.

На распродажах в сетевых магазинах 120-граммовый кулич с изюмом стоит 1,19 рубля. 700-граммовый «Каравай сдобный» с сухофруктами в виде пасхальной белорусской паски стоит 8,19 рубля.

В Гродно и Бресте цены на пасхальные булки в сетевых магазинах не отличаются от подобной продукции в других областных центрах. Конкуренцию им составляют частные пекарни и кафе.

В гродненской кулинарии «Золотой теленок» 130-граммовая паска с яйцами стоит 2,5 рубля. В пекарне «Хлебный магазин» цены выше. За стограммовый кулич с изюмом там просят 6,5 рубля. А 350-граммовую бабку с вяленой вишней, цукатами и изюмом в баре «Пончикоff» выпекут за 18 рублей.

В Бресте местные мастера готовы взяться за выпекание 400-граммовой паски, начиненной изюмом, орехами, цукатами, сухофруктами, которая будет стоить от 10 рублей.

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