Чем обернутся для России признания «вагнеровцев»? 1 18.04.2023, 14:34

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Украинский офицер проанализировал шокирующие факты.

Боевик из российской частной военной компании «Вагнер» Алзамат Улдаров признался в убийстве сотен украинский военнопленных и дезертиров РФ в подвале Бахмута. Также он признался и в убийствах детей в Соледаре и Бахмуте.

Эти шокирующие факты были опубликованы на фоне того, что Путину уже в Гааге выписали ордер на арест за преступления против детей. Усилит ли эта публикация международную реакцию на действия Кремля в Украине?

С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к военному обозревателю, майору запаса Вооруженных сил Украины, ветерану российско-украинской войны Алексею Гетьману.

- Это конечно же усилит эмоциональную реакцию. Что касается юридической ответственности, то для этого нужно провести определенные процедуры.

Да, этот «вагнеровец» совершил преступления и в них признался, но, чтобы его и других судили, необходимо исследовать место преступления, найти останки тел, то есть сделать все, что необходимо по процедуре для подготовки документов для передачи в суд. В суде даже у самых отъявленных злодеев есть адвокат. Такова демократическая система и необходимы подтверждения, а не просто слова. Должны быть полностью собраны материалы, включая, естественно, и показания этих нелюдей.

Эмоциональная же реакция должна быть и ее следует направить против РФ и особенно против «Вагнера», которого уже признали террористической организацией. Есть надежда, что и другие воинские подразделения РФ, если не все вместе, то как минимум Воздушно-космические силы признают террористической организацией. Тогда будут введены дополнительные санкции и применены определенные меры к РФ.

- На ваш взгляд, влияют ли такие шокирующие факты, как это признание «вагнеровца», на сознание граждан РФ?

- Знаете, кто-то условно подсчитал, что россиян, как их называют, «притомных»-здравомыслящих, в России примерно 1%. То есть, это те люди, на которых влияют подобные факты, видео. Например, неожиданно для нас некоторые российские актеры уехали из РФ, поддержали Украину.

К сожалению, подавляющее большинство это наоборот стимулирует. Они поддерживают такие действия, говорят «так им и надо», «нужно на них атомные бомбы сбросить». Они мечтают истребить украинскую нацию, а при этом «фашистами» называют нас, а себя «скрепами» и «духовными людьми». Правильно говорил Уинстон Черчиль когда-то, что будущие фашисты будут называть себя антифашистами. Вот это настоящие фашисты, настоящий геноцид украинского народа при поддержке очень большого количества россиян.

Почему так с ними случилось? Это пускай уже разбираются историки и люди, которые понимают как работает психологическая пропаганда, эта российская машина.

Считаю, что за эту войну должны нести ответственность не только люди, совершающие военные преступления и воюющие, а все население РФ. Я имею ввиду моральную ответственность, а не уголовную, как там Скабеева рассказывала, что если Россия проиграет войну, то будут отлавливать всех, начиная от дворника, а заканчивая президентом. Нет, тут речь идет именно о коллективной моральной ответственности.

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