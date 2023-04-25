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Радуница: традиции, запреты и приметы праздника

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  • 25.04.2023, 11:37
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Радуница: традиции, запреты и приметы праздника

В этот день не стоит отказывать в милостыне.

Православные верующие 25 апреля отмечают Радуницу. Это и поминальный день, и праздник, с которым связано немало традиций, примет и запретов.

На Радуницу люди посещают кладбища, чтобы помянуть своих усопших родственников. Также можно вспомнить усопших во время молитвы в церкви и подать записку перед службой.

Домашняя работа не под запретом. Можно готовить еду, выполнять ежедневные обязанности. Однако работы в саду и огороде лучше отложить на другой день. Такое занятие сулит неурожай.

На Радуницу нужно пребывать в радостном настроении и вспоминать хорошие события, связанные с предками. Как и в другие важные даты, нельзя ругаться, ссориться, предаваться унынию, напиваться. Не стоит также отказывать в милостыне, можно поделиться с нищими продуктами или деньгами.

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