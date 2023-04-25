Радуница: традиции, запреты и приметы праздника

Радуница: традиции, запреты и приметы праздника1
- 25.04.2023, 11:37
- 1,066
В этот день не стоит отказывать в милостыне.
Православные верующие 25 апреля отмечают Радуницу. Это и поминальный день, и праздник, с которым связано немало традиций, примет и запретов.
На Радуницу люди посещают кладбища, чтобы помянуть своих усопших родственников. Также можно вспомнить усопших во время молитвы в церкви и подать записку перед службой.
Домашняя работа не под запретом. Можно готовить еду, выполнять ежедневные обязанности. Однако работы в саду и огороде лучше отложить на другой день. Такое занятие сулит неурожай.
На Радуницу нужно пребывать в радостном настроении и вспоминать хорошие события, связанные с предками. Как и в другие важные даты, нельзя ругаться, ссориться, предаваться унынию, напиваться. Не стоит также отказывать в милостыне, можно поделиться с нищими продуктами или деньгами.