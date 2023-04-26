«Классические кагэбэшная провокация в отношение целой Беларуси» 8 26.04.2023, 11:31

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Юрий Фельштинский

Фото: charter97.org

Юрий Фельштинский убежден, что РФ готовит ядерный удар по Литве и Польше из нашей страны.

Историк Юрий Фельштинский в интервью каналу «Лампа» выразил мнение, что Путин готовит провокацию против Беларуси.

— Год назад, когда Лукашенко вывел Беларусь из безъядерного статуса, было не слишком понятно, зачем же это нужно делать — как наличие ядерного оружия улучшает ситуацию Лукашенко и Беларуси? — рассуждает Фельштинский – Главное указание, что это операция, которую довольно давно планировал Путин — то, что ни разу, в том числе после 24 февраля 2022 года не предпринимались попытки аннексировать Беларусь, не было даже попытки это обсуждать, и это при безумии российских политиков и пропагандистов.

Единственная причина, по которой это не делалось — для того, чтобы оставить Беларусь независимым государством, чтобы была возможность нанесения ядерного удара по Европе из Беларуси, потому что тогда ответный удар будет по территории Беларуси, а не России.

С военной точки зрения нет никаких причин приближать ядерное оружие к границам Восточной Европы, перенося его в Беларусь. Потому что все военные задачи можно решать и с территории РФ. Если бы нужно было шантажировать Европу или угрожать ей, можно было бы перебросить это оружие в Калининградскую область.

То, что делает Путин, — абсолютная провокация. Классические кагэбэшная провокация в отношение целой Беларуси. Но поскольку Путину плевать не только на украинцев и белорусов, но даже на русских, — нас это удивлять не должно.

Он понимает, что не может выиграть войну в Украине с помощью обычных видов вооружений, и у него есть два пути: отступить, признать поражение и ошибку, на что Путин вряд ли не пойдет, или же усиливать уровень агрессии. Поэтому переброска ядерного оружия в Беларусь — это очередная ступень эскалации в этой войне.

Историк считает, что Запад не устанет помогать Украине, потому что эта помощь в его стратегических интересах. Украина сегодня сдерживает агрессию и является буфером, который защищает Европу от российской агрессии.

Поражение России Фельштинский видит так:

— Прежде всего через отторжение Беларуси от России. Через возвращение Украине всех захваченных территорий и после этого, как мне кажется, можно будет ожидать смены режима в России. Если мы дойдем до атомной войны и если эта война примет форму открытой конфронтации между НАТО и Россией, тогда поражение России будет военным.

По мнению историка, если РФ потерпит поражение в войне, то будет готова к демократизации.

— Есть пример Германии, и я думаю, это тот путь, которым неизбежно пойдет Россия. Она станет нормальной демократической страной, просто сменится пару поколений. Беларусь же готова к демократии хоть завтра — это было продемонстрировано в 2020 году, когда люди вышли протестовать.

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