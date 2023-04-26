В Судане возобновились боевые действия
- 26.04.2023, 11:39
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Что происходит.
Несмотря на договоренности о временном прекращении огня, в некоторых районах Судана возобновились боевые действия.
Об этом сообщает Reuters.
По данным информагентства, вечером 25 апреля в городе Омдурман была слышна стрельба и взрывы. Сообщается, что армия использовала беспилотники для нанесения ударов по Силам быстрого реагирования.
Подобные удары наносились, и чтобы отбросить СШР с нефтеперерабатывающего завода в Бахре.
Напомним, вооруженное столкновение между суданской армией и Силами быстрого реагирования (RSF, воинское формирование, не подчиняется главнокомандующему вооруженными силами Судана) продолжается уже больше недели. Основные разногласия связаны со сроками включения Сил быстрого реагирования в состав регулярной армии и вопросом о том, кто должен быть главнокомандующим вооруженными силами.
Жертвами боев стали по меньшей мере 174 мирных жителя, более тысячи получили ранения.