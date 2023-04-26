FT: Мать Пригожина, с которой сняли санкции, до сих пор имеет связи с компаниями сына 26.04.2023, 13:03

Брюссель может оспорить решение Европейского суда.

Виолетта Пригожина, мать главаря российской ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, с которой Европейский суд снял санкции в марте 2023 года, до сих пор имеет связи с бизнес-компаниями сына. Об этом говорится в расследовании Financial Times.

Пригожина владеет художественной галереей в центре Санкт-Петербурга, открытой в 2018 году. Журналисты FT ссылаются на корпоративные документы и счета заведения, указывающие на связь между галереей и компаниями Евгения Пригожина.

Согласно российским налоговым документам, галерея проверялась маленькой консалтинговой компанией Accent, которая является аудитором почти всех компаний Пригожина, в том числе связанных с Группой Вагнера.

Одной из работ, представленных в художественной галерее Пригожиной, является пейзаж под названием «Пальмира в 2022 году» (название древнего сирийского города в пустыне, где базировались войска Вагнера ее сына).

Журналисты также предполагают, что главарь «вагнеровцев» мог использовать свою мать для того, чтобы обходить западные санкции.

Согласно попавшим в распоряжение редакции документам, в 2021 году российские юристы наняли лондонскую фирму адвокатов Discreet Law, чтобы подать в суд жалобу на журналистов, называвших его владельцем ЧВК «Вагнер».

В подтверждение личности Пригожина в переписке российских и британских юристов использовались, в частности, документы его матери, пишут журналисты.

FT утверждает, что одной из ключевых компаний Евгения Пригожина является Concord Management and Consulting, генеральным директором которой был супруг Виолетты Пригожиной Самуил Жаркой.

В «слитых» журналистам документах отмечается, что Пригожина в период с 2008 по 2017 год была соучредителем Concord Management and Consulting. Именно это стало основанием для внесения ее в санкционный список в марте 2022 года.

Ровно через год Люксембургский суд заявил, что у Пригожиной якобы нет экономических связей с сыном. Ее адвокат отметил в суде, что «она никак не была связана» с компаниями Евгения Пригожина более пяти лет.

Европейский чиновник заявил FT, что Брюссель может оспорить решение Европейского суда о снятии санкций с Пригожиной в течение двух месяцев.

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