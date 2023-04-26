ВВС Германии и Британии перехватили три российских самолета 26.04.2023, 13:09

Они летели без опознавательных сигналов над Балтийским морем.

Британские и немецкие истребители Eurofighter перехватили в международном воздушном пространстве над Балтийским морем три российских военных самолета. Они летели без опознавательных сигналов.

Об этом сообщили Воздушные силы ФРГ.

Немецкие и британские истребители получили сигнал об обнаружении двух Су-27 и одного самолета Ил-20.

ВВС опубликовали в Twitter фото — на одном из них на фюзеляже видно букву «Z», которую Россия использует в качестве символа полномасштабного вторжения в Украину.

Aufklärungsflieger abgefangen. 🇩🇪 und 🇬🇧 #Eurofighter wurden alarmiert, um 3 Militärmaschinen zu identifizieren. Die zwei SU-27 Flanker und eine IL-20 aus 🇷🇺 flogen erneut ohne Transpondersignal im int. Luftraum über der Ostsee. #SecuringTheSkies #VAPB @NATO @GermanyNATO… pic.twitter.com/sOY4CPkrbe — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) April 26, 2023

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