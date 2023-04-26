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ВВС Германии и Британии перехватили три российских самолета

  • 26.04.2023, 13:09
ВВС Германии и Британии перехватили три российских самолета

Они летели без опознавательных сигналов над Балтийским морем.

Британские и немецкие истребители Eurofighter перехватили в международном воздушном пространстве над Балтийским морем три российских военных самолета. Они летели без опознавательных сигналов.

Об этом сообщили Воздушные силы ФРГ.

Немецкие и британские истребители получили сигнал об обнаружении двух Су-27 и одного самолета Ил-20.

ВВС опубликовали в Twitter фото — на одном из них на фюзеляже видно букву «Z», которую Россия использует в качестве символа полномасштабного вторжения в Украину.

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