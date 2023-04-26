Латвия не выдала визу тренеру хоккейной сборной Казахстана с белорусским паспортом 2 26.04.2023, 13:18

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Его отправили в отставку.

Латвия отказала в визе главному тренеру сборной Казахстана по хоккею Андрею Скабелке, потому что он белорус. Из-за этого команда незадолго до чемпионата мира была вынуждена сменить наставника, сообщил порталу Rus.lsm.lv глава оргкомитета мероприятия Эдгарс Бунцис.

Андрей Скабелка был главным тренером сборной Казахстана вплоть до 14 апреля. В этом сезоне он также руководил базовым клубом национальной сборной — нурсултанским «Барысом» — в открытом чемпионате России.

14 апреля Хоккейная федерация Казахстана объявила вместо Скабелки главным тренером сборной Галыма Мамбеталиева, который уже возглавлял ее в 2018 году.

Такое решение приняли из-за того, что организаторы чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Риге в мае, отказали в участии гражданам России и Беларуси — им не будут выдавать латвийские визы для въезда в страну.

— В визах также было отказано еще двум представителям тренерского штаба и обслуживающего персонала казахстанской команды, — сообщает издание.

К слову, бывший вице-президент федерации хоккея Казахстана Владимир Корсунский в интервью «Трибуне» объяснял отставку Скабелки кроме визовых проблем еще и тем, что он «утратил доверие со стороны руководства федерации и ему нашли сменщика».

«Более того, Скабелке до сих пор не могут простить неудачу в отборе на Олимпиаду-2022, когда казахстанцы проиграли полякам в Нур-Султане (в феврале 2020-го со счетом 2:3)», — заявил экс-функционер.

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