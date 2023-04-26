Ученые: Самое большое озеро на Земле занимало площадь 2,8 миллиона квадратных километров 2 26.04.2023, 16:11

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Оно вмещало в 10 раз больше воды, чем все современные озера вместе взятые.

Около 34 миллионов лет назад гигантский эпиконтинентальный участок воды простирался от сегодняшней Австрии до Туркменистана вдоль южной окраины Евразии. Исследования показывают, что он покрывал рекордные 2,8 миллиона квадратных километров и назывался морем Паратетис, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Известно, что море образовалось в результате поднятия орогенных поясов в Альпах и Карпатах, что послужило толчком для образования бассейна с выходом в Средиземное море на юге. Однако около 12 миллионов лет назад ситуация изменилась: столкновение африканской и европейской тектонических плит привело к тому, что связь со Средиземным морем была закрыта, а море Паратетис стало озером.

Ученые полагают, что Паратетис содержал около 1,77 миллиона кубических километров воды, что приблизительно в 10 раз больше, чем все современные озера вместе взятые. Любопытно, что площадь поверхности Паратетиса была больше Средиземного моря, однако его мелководье означает, что оно содержало около половины воды Средиземного моря — порядка 3,75 миллиона кубических километров.

Некогда Средиземное море питалось пресной водой с помощью многочисленных рек и ручьев внутренней Европы. Однако разделение Паратетиса означало новый виток истории, когда пресная вода по сути оставалась в озере. Это привело к изменениям во флоре и фауне региона, поскольку здесь произошел переход от морских видов к менее разнообразному — пресноводному.

Исследователи полагают, что гигантские размеры Паратетиса также оказали влияние на евразийский климат, что способствовало уменьшению разницы температур между сезонами и установлению более стабильного климата. Однако озеру не было суждено просуществовать достаточно долго — начался период «экстремального высыхания», когда на Евразию обрушилось крайне мало осадков, что привело к изоляции. В результате воды Паратетиса попросту испарились, не имея возможности подпитываться.

В период между 9,8 и 7,7 миллиона лет назад большая часть воды из озера испарилась, а уровень воды упал до рекордных 250 метров, что означало что озеро Паратетис потеряло 70% своей площади поверхности и 30% своего объема. В результате некогда самое большое озеро на Земле уменьшилось до размеров нынешнего Черного моря.

Столь плачевное положение привело к тому, что дельфины, тюлени и даже самые маленькие виды китов, которые некогда обитали здесь, были вынуждены покинуть Паратетис навсегда. Осушение озера также коснулось и евразийского климата, и когда-то стабильный температурный градиент сменился гораздо более холодной зимой и более жарким летом.

Паратетис и далее продолжал сокращаться и в конце концов переродился в три отдельных региона, которые существуют и по сей день:

- Черное море, площадью 436 тысяч квадратных километров;

- Каспийское море, площадью 371 тысяч квадратных километров;

- Аральское море, площадью всего 68 тысяч квадратных километров.

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