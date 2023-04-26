Владимир Фесенко о сливах разговоров кремлевских олигархов: ФСБ недовольна Путиным 26.04.2023, 16:28

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Владимир Фесенко

Может начаться цепная реакция.

За последнее время в Сеть попадает второй разговор представителей российской элиты, где они нелестно отзываются о российской власти. О чем говорят такие сигналы? Кто стоит за сливами?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко.

— Они говорят о настроениях в российских бизнес-элитах, в том числе — близких к Кремлю. Сюда относятся и разговоры Фархада Ахмедова и Иосифа Пригожина. Они ведь не оппозиционеры, а люди, занимавшие заметное место в российских элитах. Ахмедов не просто миллиардер, а был сенатором, членом Совета Федерации, занимал государственный пост. Иосиф Пригожин тоже человек в России известный, абсолютно пропутинский.

Эти люди — близкие именно к путинским ключевым фигурам и зарабатывающие на этом. То, что они говорят — распространенное настроение. Никто не удивляется этим высказываниям.

Все знают, что даже путинские люди, близкие к ним бизнесмены, матюкаются по поводу нынешней экономической и политической ситуации в РФ. Она выглядит тупиковой и создала массу проблем: санкции, потеря бизнеса, отсутствие перспективы. Понимание, что заработали, но завтра все можем потерять. Поэтому, грубо говоря, нужно «тикать» из России. Как они говорят, «в Индонезии нужно зарабатывать, а не в России».

Так что, это очень закономерная ситуация. Эти разговоры подтверждение и отображение реальных настроений в России и ее бизнес-элитах. Скорее всего, в элитах вообще. Просто не все могут себе позволить говорить об этом более-менее откровенно.

— К чему приводят такие «сливы»?

— Оглашение такой информации — это, знаете, как цепная реакция, которая будет создавать повод для усиления эффекта, что «ага, не я один так думаю».

Действительно, даже близкие к верхам люди подтверждают, что ситуация хреновая и может еще ухудшиться. То есть, подчеркну, будет проявляться эффект цепной реакции.

В связи с этим я вспоминаю известную фразу легендарного литературного персонажа: «Разруха начинается в головах». Вот в головах российских бизнес-элит, путинских элит разруха уже начинается. Они ее видят и диагностируют. Значит, ситуация развивается именно в этом направлении.

Здесь нужно учитывать еще один интересный момент. Мы же не знаем, кто сливает. Есть версия, что это конкуренты. Другая популярная версия — это делает ФСБ, чтобы показать, что всех прослушивают. Но если сливает ФСБ, то это тоже показатель. Ведь они фактически сами вносят лепту вот в эти настроения и их развитие.

Думаю, что в ФСБ тоже недовольны и сливая подобные разговоры они как бы помогают усилению этих настроений. Вот такой парадоксальный эффект.

— Как думаете, ведутся ли подобные разговоры в высших эшелонах российской власти?

— Знаете, чтобы сказать о наличии таких разговоров, нужно быть внутри этих элит. Тем более, что такие разговоры могут вести только с доверенными лицами. Вести их со случайными людьми слишком рискованно в путинском режиме.

Пока мы не видим явных наказаний за такие нелояльные разговоры, но кто знает, что будет дальше. Мы же видим, как в России идет волна доносительства и она усиливается.

Посмотрим, что будет дальше. Может быть, волна репрессий коснется в России уже не только либеральных оппозиционеров, но и представителей элит. Они, конечно, осторожничают и думаю, что если и позволяют себе вести более-менее откровенные разговоры, то только с теми, кому абсолютно доверяют, но и то осторожно.

Как шутят некоторые российские эксперты, если подобный разговор состоится, то появятся сразу три доноса. Участники разговора напишут друг на друга, а третий донос будет от куратора этих товарищей. В России еще актуален советский термин «куратор».

Практика сохранилась и кураторство касается уже не только деятелей культуры, как в советские времена, а и бизнесменов. Насколько я слышал, контролируются не только разговоры, а и конкретные действия. Например, продают или нет свои активы в Крыму. После 2014-года года многие же прикупили там земельку, особняк или хотя бы квартирку, а некоторые начали в последнее время продавать. Ага, раз продают, то значит уже не лояльны.

Или вот эта недавняя явная пиар-акция с Дмитрием Песковым. Я имею ввиду информацию о том, что его сын якобы служил в ЧВК «Вагнера».

Это же специально было сделано для того, чтобы заглушить недовольство, глухой ропот в самой России, а особенно в «партии сторонников войны», что «мол, как же так, патриоты воюют, а где же дети элиты?». Вот Песков и показал. Думаю, что это еще и такой жест лояльности. Он вынужден был что-то подобное сделать. Путин всех мажет кровью, а любое проявление нелояльности создает напряжение вокруг представителей элиты и как минимум может лишить будущих карьерных возможностей, а как максимум — создать риски для безопасности.

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