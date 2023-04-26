В Могилеве с аукциона продают теплоход 26.04.2023, 16:56

За «Мечту» просят 308 тысяч рублей.

В Могилеве с аукциона собираются продать теплоход «Мечта». В летний сезон он использовался для экскурсий, теперь для него ищут покупателя, пишет onliner.by.

Начальная цена лота — 308 382 рубля 45 копеек. Торги назначены на 11 мая.

Теплоход рассчитан на 120 пассажиров, в летнее время он использовался для экскурсий, но не окупался. Раньше он находился на балансе Бобруйского водоканала, а теперь перешел «Могилевоблводоканалу», там приняли решение выставить актив на торги.

Если для теплохода найдется покупатель, скорее всего, ему придется использовать судно для экскурсий. Переделать объект в хостел или мини-гостиницу на воде будет сложно: там два не очень больших трюма.

— Год рождения у него 1958-й. В 2009-м был капитальный ремонт теплохода в Пинске, ставили новый двигатель, и с 2020 года теплоход эксплуатировали в Бобруйске в летний сезон — это буквально 2—3 месяца в год, остальное время он стоял. Последний раз эксплуатировался в 2021 году, — рассказали представители водоканала.

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