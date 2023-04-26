Какой будет погода до конца недели? 26.04.2023, 17:45

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Прогноз по Беларуси на 27-29 апреля.

27 апреля погодные условия в нашей стране будет определять атмосферный фронт и прохладная воздушная масса. Облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем по восточной половине республики пройдут дожди. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый, пишет pogoda.by.

Температура воздуха минимальная ночью составит от 0°С по западу до +10°С по востоку Беларуси, максимальная днем будет +8..+14°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

28 апреля республика будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной влажной воздушной массе. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем +8..+13°С.

29 апреля сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, днем по юго-западу страны скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Карпат. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по юго-западу страны ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, по юго-западу республики до +6°С, максимальная днем +10..+16°С.

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