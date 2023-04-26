Белорусская компания отказалась принимать документы на белорусском языке 5 26.04.2023, 20:57

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Это законно?

«Реалии так называемого «государственного двуязычия», — так активистка Катерина Варажун подписала опубликованные ею скриншоты переписок с белорусскими компаниями «Сливки.бай» и «Буслик». В первой компании отказались принимать документы на белорусском языке, а во второй сотрудников смутила транслитерация имени. «Зеркало» попросило юриста прокомментировать эти случаи.

«А можете на русском?»

Сотрудник компании «Сливки.бай» попросил перевести материалы на русский язык, сославшись на то, что их бухгалтер не будет разбираться, «как правильно все писать». В ответ на возмущения такой ситуацией работник «Сливки.бай» заявил, что компания «не принимает документы на белорусском языке».

Представителя другой белорусской компании — «Буслик» — смутила транслитерация имени Денис с белорусского языка — Dzianis. Якобы из-за нее у получателя могут «возникнуть сложности» с выдачей посылки.

Юрист: «Неуместно и незаконно»

Журналисты попросили белорусского юриста на условиях анонимности прокомментировать такую коммуникацию работников компаний, работающих в Беларуси.

— Из приведенных скриншотов не совсем понятно, насколько это было формальное либо неформальное общение с представителями данных белорусских организаций. Однако надо понимать, что Конституции Беларуси гарантирует каждому право пользоваться родным языком и выбирать язык общения. Соответствующее право гарантируется государством. Государственными языками в Беларуси являются белорусский и русский языки.

В свою очередь, статья 4 Закона «О языках в Республике Беларусь» обязывает руководителей и работников организаций владеть двумя государственными языками в объеме, необходимом для исполнения своих служебных обязанностей. Из данного правила следует логичный вывод, что сотрудник организации, который занимается, к примеру, приемом заказов, должен владеть как белорусским, так и русским языками в объеме, достаточном для приема заказов, — ответил юрист.

Также он пояснил, что ответственность за выполнение данной обязанности лежит на руководителе организации. Слова о том, что организация «не принимает документы» на одном из государственных языков являются неуместными и незаконными, добавляет наш собеседник:

— Замечу, что данное нарушение лежит не просто в области морали. Статья 10.16 КоАП Беларуси предусматривает штраф до 10 базовых величин за нарушение законодательства о языках. В тоже время хочется верить, что не административный штраф, а уважение к национальной культуре и традициям будет тем мотиватором, который заставит сотрудников данных организаций уважительно относиться к языку общения своих потенциальных клиентов.

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