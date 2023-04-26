Главком НАТО в Европе: ВСУ получат все нужное для наступления 1 26.04.2023, 21:24

Кристофер Каволи

98% машин уже поставлено.

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что Вооруженные Силы Украины получили более 98% обещанных для наступления боевых машин. Об этом он сообщил в Конгрессе США, передает «Радио Свобода» со ссылкой на Reuters.

По его словам, украинские военные получат необходимое вооружение для наступления вовремя.

Он отметил, что более 98% обещанных Украине боевых машин уже были поставлены.

«Я очень уверен, что мы доставили материал, в котором они нуждаются, и мы продолжим работу, чтобы поддерживать их деятельность», — заявил генерал.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к наступлению, и выразил надежду, что победа в войне близка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».