Главком НАТО в Европе: ВСУ получат все нужное для наступления

Главком НАТО в Европе: ВСУ получат все нужное для наступления1
- 26.04.2023, 21:24
98% машин уже поставлено.
Главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что Вооруженные Силы Украины получили более 98% обещанных для наступления боевых машин. Об этом он сообщил в Конгрессе США, передает «Радио Свобода» со ссылкой на Reuters.
По его словам, украинские военные получат необходимое вооружение для наступления вовремя.
Он отметил, что более 98% обещанных Украине боевых машин уже были поставлены.
«Я очень уверен, что мы доставили материал, в котором они нуждаются, и мы продолжим работу, чтобы поддерживать их деятельность», — заявил генерал.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к наступлению, и выразил надежду, что победа в войне близка.