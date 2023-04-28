Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Хартия-97%» 28.04.2023, 15:14

Информация, которой боится Лукашенко.

У нашего сайта есть канал в популярном мессенджере Telegram.

В этом канале мы публикуем самые важные новости Беларуси и мира, интересные интервью и аналитику, фото и видео с протестных акций белорусов.

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