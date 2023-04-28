закрыть
28 апреля 2023, пятница, 15:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Хартия-97%»

  • 28.04.2023, 15:14
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Хартия-97%»

Информация, которой боится Лукашенко.

У нашего сайта есть канал в популярном мессенджере Telegram.

В этом канале мы публикуем самые важные новости Беларуси и мира, интересные интервью и аналитику, фото и видео с протестных акций белорусов.

Если вы уже пользуетесь этим мессенджером, вам нужно просто пройти по ссылке и подписаться на канал.

А если еще нет — скачать его можно с официального сайта Telegram.org.

Подписывайтесь и одними из первых узнавайте оперативную информацию о ситуации в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зло творится в тишине
Зло творится в тишине Ирина Халип
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана Артем Черников
Освобождение Крыма все ближе
Освобождение Крыма все ближе Александр Коваленко
Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип