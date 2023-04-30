Белорусы смогут взять в Польше кредит под 2% на покупку жилья 30.04.2023, 19:28

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Программа начнет действовать уже с 1 июля.

Агенты недвижимости Наталья Деренская и Иоанна Сенько рассказали MOST про кредитование в Польше: что могут купить иностранные граждане, на что обратить внимание при покупке недвижимости и про сроки покупки недвижимости с привлечением кредитных средств.

2%-е ипотечное кредитование в Польше

Агенты недвижимости подчёркивают, что данная программа кредитования ещё не началась в Польше, поэтому нельзя точно ответить на все вопросы. Однако уже точно известны основные моменты:

— У человека, берущего такой кредит, не должно быть другой недвижимости. Предполагается, что кредит берётся под первую недвижимость. Также человеку не может быть больше 45 лет. Если в паре одному человеку 50, а другому 45, то этот кредит будет всё ещё доступен для них.

Агенты отмечают, что у человека должен быть стабильный доход. В этом смысле 2%-й кредит не отличается от любого другого ипотечного.

Такой кредит теоретически может взять и белoрус, который официально трудоустроен в Польше. Основной момент: какой банк будет готов выделить такой кредит.

Кому дают кредит в Польше

Обязательно нужно иметь кредитную историю: для этого можно в рассрочку какие-либо бытовые приборы и добросовестно её выплатить. Любой банк рассматривает индивидуально любую заявку: и людей, работающих как B2B, и для людей, работающих по умове о працы на ВНЖ. Агенты подчёркивают, что в каждом случае рассмотрение вопроса о предоставлении кредита будет индивидуальным.

— Очень много критериев, которые рассматривает и оценивает банк. Если человек имеет стабильный доход, то банки дают и очень молодым людям кредиты.

Кредит на дом без первоначального взноса

— Да, это возможно. Но дом не должен быть дороже 600 тысяч злотых. А цена за метр квадратный устанавливается для каждого города отдельно.

Кредит для ИП

— Условия предоставления кредита зависят от того, в течение какого времени и какой доход получает индивидуальный предприниматель.

Умова о дело

— При умове о дело можно брать кредит, если вы работаете на этом условии минимум шесть месяцев и имеете карту сталего побыту. Если работаете год и у вас нет ВНЖ, то всё равно возможно получить кредит. Всё индивидуально, некоторые банки соглашаются работать, а некоторые отказываются.

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