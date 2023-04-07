Слава Комиссаренко начал выступать на английском и едет в тур по Северной Америке 1 7.04.2023, 18:42

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Слава Комиссаренко

Известный белорусский комик получил талант-визу в США.

Белорусский комик Слава Комиссаренко, который из-за своих шуток про «Чык-чырыка» попал под преследование со стороны силовиков, поменял несколько стран и сейчас живет в Стамбуле, смог получить визу в США. В своем новом видео он анонсировал большой североамериканский тур, пишет zerkalo.io.

— Главная новость — мне дают талант-визу в США почти на два года. Это не значит, что я прям переезжаю, хотя эта виза по сути ВНЖ, она дает возможность жить и работать. Не то что это сбывшаяся мечта, но по факту это единственное место, куда меня вообще пускают, — говорит Комиссаренко.

Он пояснил, что легализоваться у него не получилось ни в Польше, ни в Германии, ни в Испании, а турецкий ВНЖ закончится через три месяца, новый получить не выйдет.

— Немецкий консул мне отказал в гуманитарной визе, потому что не считает, что мне небезопасно ехать в Россию или Беларусь, а в Испании мне не дали легализовать мои средства, потому что, видимо, это грязные бабки за грязные шутки, — говорит Слава. — В общем, в какой-то момент по документам единственный вариант где у меня был прям верняк — это ехать в Беларусь и сдаваться «Чык-чырыку». Вот там я и по документам проходил, и по срокам меня ждали — идеально!

По словам Комиссаренко, талант-визу в США тоже получить было непросто: пришлось собрать множество рекомендаций и отзывов о его творческих успехах, которые заняли 600 страниц. Также для подачи нужно было доказать, что будешь иметь работу в США. В случае Славы это был график концертов.

Теперь комик готовится отправиться в большой тур по США и Канаде: запланировано почти 20 выступлений в ключевых городах, первый концерт состоится уже 22 апреля.

В последнее время, говорит Комиссаренко, он начал и выступать на английском языке.

— Это просто потрясающее чувство — в 37 лет начинать все с нуля, ездить на открытые микрофоны по полтора часа в одну сторону, чтобы получить свои пять минут — просто песня! — иронизирует Слава. — Я некоторые шутки пишу сразу на английском, но таких немного. В основном я беру какие-то шутки на русском языке, которые мне очень нравятся, и перевожу их на английский. И вот тут ты сталкиваешься с такой штукой, как разница культур, которая может просто ошарашивать!

Что именно комик имел в виду, можно посмотреть в видео на его канале. А в качестве примера своих шуток на английском он показал фрагмент своего выступления перед зрителями, где Слава рассказывает, что он из Беларуси, но не может там находиться, так как его преследуют за его шутки про Лукашенко.

— Да, вы все правильно поняли: я готовлю «Чык-чырыка» на экспорт, — подтвердил Комиссаренко.

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